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Наталья Радина: Эдуард был настоящим волатом и героем Беларуси

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  • 12.02.2023, 9:37
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Наталья Радина: Эдуард был настоящим волатом и героем Беларуси

Такие люди помогут освободить страну от диктатуры и оккупации.

Вчера в Варшаве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, который погиб в Украине.

После литургии прошла церемония прощания с белорусским героем. Ее вела главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Она кратко пересказала жизненный путь белорусского добровольца:

— Эдуард был настоящим волатом и героем Беларуси. Он посвятил всю свою осознанную жизнь борьбе. Ему было всего 22 года, когда он вышел в 2010-м году на акцию протеста против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси. Был арестован и получил четыре года тюрьмы. После освобождения в 2014-м году он сразу уехал в Украину, потому что понимал, что надо бороться с российской оккупацией, потому что знал, что это же угрожает и Беларуси. Эдуард воевал в Украине восемь лет, имел награды, в том числе — за оборону Киева. Героически погиб в бою под Угледаром.

Кто-то говорит, это не наша война. Нет. Это наша война. Лучшие белорусы, настоящие патриоты едут сегодня воевать в Украину, потому что надеются, что это также поможет освободить нашу Беларусь от диктатуры и оккупации. Знаете, тяжелые времена — всегда испытание для человека. Кто-то будет жаловаться на жизнь и говорить, что невозможно ничего изменить. Такие люди, как Эдуард Лобов, будут бороться, будут действовать, рискуя своей жизнью. И большое счастье, что такие люди есть у Беларуси, потому что это дает надежду нам всем, что нация будет жить, что у нас есть будущее.

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