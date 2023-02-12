Легендарная группа Pet Shop Boys: Путин давно мертв 1 12.02.2023, 9:44

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Музыканты выпустили демо-версию новой песни под названием «Живущий в прошлом».

Легендарный британский синти-поп-коллектив Pet Shop Boys выпустил демо-версию новой песни под названием «Living in the past» («Живущий в прошлом»), которую посвятил российскому диктатору Владимиру Путину.

В композиции участники коллектива (вокалист Нил Теннант и клавишник Кристофер Лоу) очень жестко прошлись по Путину и его режиму. Как говорится в тексте, музыканты убеждены − кремлевский тиран стремится, чтобы его боялся весь мир и хочет больше смертей с «его именем на устах».

Кроме того, группа представила небольшой монохромный видеоклип на песню на YouTube-канале. В ролике использованы кадры инаугурации Путина, образ еще более кровавого советского диктатора Иосифа Сталина, а также задержание активистов на акциях протестов в стране-агрессоре.

В «Living in the past» есть такие строки: «Я хочу, чтобы они боялись меня, как все боялись его (Сталина, - ред.). Арестованные и расстрелянные, но все же они почитали его. Я живое воплощение каменного сердца. Внутри давно мертв».

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