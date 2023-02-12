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Беременные россиянки массово штурмуют Аргентину

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  • 12.02.2023, 9:52
  • 3,306
Беременные россиянки массово штурмуют Аргентину

Власти страны пытаются остановить поток.

Власти Аргентины обеспокоены резко возросшим интересом беременных гражданок РФ их страной. В последнее время южноамериканская страна приняла огромное количество «туристок» из России, которые находятся на последних неделях беременности, сообщает издание АР news.

Власти страны подозревают, что россиянки мало заинтересованы в туристических объектах, а просто хотят родить детей и в сжатые сроки – до 2 лет – получить «удобный» аргентинский паспорт для всей семьи.

По словам национального директора по миграции Флоренсии Кариньяно, в 2022 году в Аргентину въехали 21 757 граждан РФ, 10 500 из которых были в интересном положении. В последние месяцы эта статистка демонстрирует резкий рост, что очень беспокоит Буэнос-Айрес.

Некоторым визитершам отказали в праве въезда, однако они идут в суды, чтобы добиться права провести несколько недель в Аргентине.

«За последние три месяца в Аргентину въехало 5 819 женщин, которые собирались родить детей», - сказала Кариньяно.

Власти обеспокоены тем, что россиянки могут воспользоваться законом Аргентины о гражданстве, однако потом с ними могут возникнуть различные сложности: «Проблема в том, что эти люди приезжают, потом едут и не возвращаются в Аргентину, но ведь они едут с аргентинским паспортом. Мы не можем позволить им бесстыдно нам лгать, утверждая, что они туристки, хотя на самом деле это не так».

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