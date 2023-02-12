Видеофакт: Как сейчас выглядит очередь в сторону Беларуси на погранпереходе Тересполь 2 12.02.2023, 9:57

3,658

Фото: «Зеркало»

Машины ехали всю ночь.

Как сообщал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал видео, как сейчас выглядит очередь в сторону Беларуси на погранпереходе Тересполь

Авторы канала увеличили скорость видео в 2,5 раза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».