Видеофакт: Как сейчас выглядит очередь в сторону Беларуси на погранпереходе Тересполь

Видеофакт: Как сейчас выглядит очередь в сторону Беларуси на погранпереходе Тересполь2
- 12.02.2023, 9:57
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Машины ехали всю ночь.
Как сообщал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.
Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.
Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал видео, как сейчас выглядит очередь в сторону Беларуси на погранпереходе Тересполь
Авторы канала увеличили скорость видео в 2,5 раза.