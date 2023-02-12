По заветам Жукова 1 12.02.2023, 10:08

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Россия бросает в «большое наступление» неподготовленных пехотинцев в стиле Второй мировой войны.

Военные эксперты сообщают о «большом наступлении» российской армии на Донбассе. При этом они отмечают, что россиянам нечем полноценно наступать.

«Апостроф» пообщался с военными экспертами, чтобы выяснить, что же на самом деле приготовил Владимир Путин и как будет выглядеть новое наступление оккупантов.

Сплошная «жуковщина»

По предварительным подсчетам, Путину удалось мобилизовать около 350 тысяч человек. Но все эти люди не могут быть отправлены прямо на фронт.

«Нужно иметь определенный резерв для ротации и восполнения потерь. Ведь на сегодня оккупанты только погибшими теряют по одному батальону в день. Это большие потери для любой армии. Чтобы сформировать из этих 350 тысяч мобилизованных полноценные подразделения, нужно определенное количество бронетехники и артиллерии. Ведь сама по себе пехота, вооруженная стрелковым оружием, – это не мощная сила. Конечно, у Путина еще есть и танки, и бронетехника, и артиллерия. Но это совсем не то, что было год назад. Нельзя сравнивать наступление, которое готовит Путин сейчас, с тем, которое было 24 февраля 2022 года. Год назад, когда мы говорили о 200 тысячах личного состава, то имелись в виду полностью укомплектованные подразделения. А сейчас такого количества вооружения у россиян нет», – говорит «Апострофу» военный эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

В свою очередь, военный аналитик Петр Черник подчеркивает, что надо ставить вопрос, решится ли Путин еще раз пойти на Киев.

«И здесь ответ однозначен: чтобы пойти в новое наступление на Киев таких сил и средств, которые у него были по состоянию на 24 февраля 2022 года, у него нет и уже не будет. Тогда они имели полноценную мотивированную, хорошо обученную 200-тысячную армию, имевшую авиационное прикрытие. А сегодня ни танков Т-72, ни танков Т-80 у них уже нет. Т-90 вообще не оговаривается. К этой минуте ВСУ уничтожили почти 95% танкового потенциала врага, который был с начала полномасштабного вторжения. И так по каждому классу техники», – говорит Черник.

По его словам, если анализировать бои под Бахмутом, то там происходит классическая война пехотных валов, которую применял СССР во Второй мировой.

«Тот же Бродовский котел, где немцы имели достаточно оружия и боеприпасов, но они физически не успевали перезаряжать пулеметные ленты и менять перегревающиеся стволы пулеметов. Таков был гигантский вал людей. Есть ли у россиян сегодня такой пехотный потенциал? К величайшему сожалению – да. Но могут ли они его вооружить? Полноценно – нет. Но Путина это не смущает. В философии врага – классическая «жуковщина»: первый вал пехоты погиб, второй вал пехоты погиб, третий, пятый, седьмой – до тех пор, пока защитники не истощатся. Вот именно так оккупанты и мыслят», — говорит Черник.

Как отмечают эксперты, чтобы укомплектовать 350 тысяч мобилизованных по крайней мере бронетехникой, российской промышленности нужно работать примерно 20 лет.

«Россиянам нужно до 10 тысяч танков, не считая другой бронетехники. А их промышленность даже в лучшие времена могла производить 900 единиц бронетехники в год – 450 танков и 450 единиц другой бронетехники. Поэтому простая математика говорит, что для обеспечения танками подразделений, которые могут быть сформированы из 350 тысяч мобилизованных, нужно 20 лет.

Да, на стратегическом хранении у них находятся, по разным подсчетам, от 10 до 15 тысяч танков. Но эти танки находятся на хранении от 10 до 50 лет. Поэтому привести в порядок изо всей этой массы можно не более 3 тысяч единиц. Сейчас у них огромное количество мобилизованных, однако в течение месяца подготовки вряд ли можно научить человека воевать, а тем более подготовить профессионального офицера или командира», — говорит Алексей Гетьман.

С военной точки зрения Россия уже применила против нас абсолютно все, что могла применить. Нет ни одного класса техники и ни одного способа тактики, который не был бы против нас использован.

«Высыпали» 6,5 тысяч стратегических неядерных ракет — беспрецедентное явление со времен Второй мировой. А так называемое гиперзвуковое оружие – ракеты «Кинжал», было вообще применено впервые в истории. Все возможные танковые бронекулаки – от новейшего Т-90 до старого Т-62, вся возможная артиллерия – применена, все возможные типы ракетных ударов, даже переведенные на поражение наземных целей зенитные комплексы С300 – использованы. То есть человеческий потенциал стал для россиян солью этой войны.

Но человеческого ресурса с автоматами Калашникова либо винтовками Мосина - у них достаточно. И если для нас люди – это самая большая ценность, о которой мы всегда думаем, то у них – о людях никто не думает вообще. Потому что пропаганда в России на колоссальном уровне. И россияне будут умирать за Путина», – убежден Петр Черник.

Почему сейчас?

Когда Путин ткнул пальцем в карту, приказав взять Донбасс до 1 марта, это стало его ошибкой, убеждены эксперты.

«Это основывается на каких-то непонятных «скрепных» понятиях и параллелях со Второй мировой или даже войной с Наполеоном 1812 года, когда так называемый «генерал мороз» якобы помог российским войскам и поэтому сегодня так же будет в Украине. Но сегодня ВСУ в разы лучше подготовлены к зиме, имеют и одежду, и средства обогрева, а российские оккупанты выглядят как фашистские или наполеоновские войска зимой – обматываются чем угодно, чтобы согреться, и жгут костры, демаскируя свои позиции.

Поэтому путинский приказ «освободить» Донбасс до марта, чтобы потом в мае во второй фазе продолжить наступление – вряд ли будет исполнен», — прогнозирует Алексей Гетьман.

В свою очередь, Петр Черник убежден, что путинский приказ о наступлении основывается несколько на других соображениях кремлевского фюрера.

«Путин прекрасно отдает себе отчет, что на середину-конец весны у нас появятся полноценные батальонно-тактические группы, которые полностью будут вооружены западными компонентами от бронетехники до артиллерии. Россияне понимают, что тогда штурмовать нас будет почти невозможно.

Так какую же стратегическую цель преследует Путин? По моему мнению, он рассчитывает истощить нас так, что мы сами начнем просить о мире, а он зацементирует линию разграничения. Но им самим кровь из носа нужна передышка. Больше, чем нам.

У нас произойдет насыщение западной бронетехникой. А вот у россиян с каждым днем все будет ухудшаться. И Путин это понимает. Мы приближаемся к точке кардинального перелома, но когда именно он состоится – предугадать невозможно. Однако то, что мы на высочайшей тональности войны с ее начала – это однозначно так», - говорит Черник.

Легко не будет

Сегодня готовящиеся к наступлению крупные пехотные подразделения россиян можно сравнить с так называемыми сталинскими «черными пиджаками» времен Второй мировой, когда людям давали одну винтовку на троих. Впрочем, Петр Черник и Алексей Гетьман сходятся на том, что остановить эту массу будет трудно.

«Наша главная задача на ближайшие несколько месяцев – выдержать и перемолоть их колоссальные пехотные валы. А они будут огромными. Кое-где преимущество 1 к 10. Россияне пойдут волнами умирать за идеи Путина. Надо будет утилизировать 200, 300, 500 тысяч или миллион человек – Путин их утилизирует, потому что понимает, что поражение в Украине это его физическая смерть», — предупреждает Черник.

«Мы действительно ожидаем массированное наступление, а вместе с тем понимаем, что некоторые территории нам придется покинуть. Ведь будет огромное нашествие врага. Условно говоря, нам даже кое-где патронов может не хватить, чтобы перестрелять все это нашествие», — говорит Алексей Гетьман.

Вместе с тем оба эксперта подчеркивают, что даже такое количество людей в наступлении не переломит ход войны в пользу Кремля, потому что у них нет техники. В результате противник может продвинуться вперед на несколько километров, но и близко не сможет осуществить то, что ему удалось хотя бы год назад. Ведь, как показывают бои под Бахмутом, ВСУ очень хорошо умеют сдерживать и перемалывать врага.

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