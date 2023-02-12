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Медики выяснили, как сделать утренний кофе более полезным для здоровья

  • 12.02.2023, 10:16
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Медики выяснили, как сделать утренний кофе более полезным для здоровья

Достаточно добавить один ингредиент.

Добавление в кофе корицы не только улучшает вкус напитка, но и приносит пользу для здоровья и помогает похудеть, передает ТСН.

Если кофе, то без сахара

Чтобы получить максимум пользы от кофе, его нужно пить без сахара и сливок. Только чистый кофе не содержит калорий, защищает от риска сердечно-сосудистых заболеваний и помогает худеть. Но черный кофе без сахара – на любителя. Не всем нравится горький вкус напитка, и многие прибегают к разным улучшителям, которые сводят на нет пользу этого напитка.

Корица в чашке – для здоровья и похудения

Щепотка молотой корицы поможет подсластить горечь и придаст горькому напитку приятный вкус. Кроме того, корица содержит множество минералов, таких как кальций, марганец, калий, железо и магний. Даже сам аромат этой специи поднимает настроение и способствует работе мозга. Корица содержит вещества, снижающие уровень сахара в крови, помогает снять стресс, нервное напряжение. Специя также богата клетчаткой и антиоксидантами. Употребляя ароматный кофе с корицей, следует помнить, что корица также обладает антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Эта пряность очень полезна для снижения холестерина и сахара в крови, профилактики желудочно-кишечных заболеваний и смягчения симптомов при расстройстве ЖКТ, лечения и профилактики ОРЗ, при болях в суставах. А также для устранения запаха из полости рта, снятие головных болей.

Помимо этих преимуществ корица поможет в борьбе с лишним весом. Регулярное употребление кофе с корицей очищает и восстанавливает кроветворные процессы, улучшает пищеварение, помогает похудеть, стимулирует сжигание жира. Замечено, что употребление корицы помогает избавиться от жировых отложений на животе, трудно поддающегося коррекции с помощью физических упражнений. Если вы хотите усилить похудеющий эффект кофе, то кроме корицы к нему можно добавить имбирь. Кроме ускорения метаболизма, такой настой также повысит ваш иммунитет и будет оказывать согревающее действие.

Сколько корицы добавлять в кофе

Все зависит от того, в каком именно виде вы его используете.

Если в виде палочки – можно использовать и целую, пока варится напиток – она не успеет отдать слишком много вкуса. Целую вполне можно положить в бокал с айс-кофе или капучино.

Если в виде кусочков – штуки 2-4, вполне можно обойтись и одним, если он достаточно велик.

Молотую – на каждые 100 мл напитка более чем достаточно четверти чайной ложки без горки, можно класть меньше – на кончике ложки.

Рецепты кофе с корицей

Просто добавьте в любой рецепт кофе корицу и получится вкусно. Она не портит ни одного кофейного напитка в принципе, если вы не добавите слишком многого.

Для тех, кто совсем не умеет готовить и не знает, с чего начать на одну порцию:

1,5 ч.л молотого кофе без горки или одну с горкой,

200 мл воды,

сахар по вкусу,

молотую корицу на кончике ножа или палочку.

Положите в турку все ингредиенты и поставьте на слабый огонь. Внимательно следите, пока не появится пена, снимите с огня. Когда пенка немного спадет, поставьте снова и повторите снова. Таким образом, вы трижды доведете напиток до кипения (но не кипятите). Вылейте в чашку и наслаждайтесь.

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