Пионтковский: Россию разорвут на куски 27 командиров ЧВК 12.02.2023, 10:22

Идет подготовка к масштабному переделу власти и собственности в РФ.

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что частные военные компании в РФ создаются, чтобы сразиться за огромное экономическое наследие, которое останется после поражения России.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«На сегодняшний день в России существуют 27 ЧВК. Спрашивается, зачем они нужны? Для войны с Украиной они не нужны. Дело в том, что люди, организующие эти ЧВК уже видят себя в другой, следующей войне. Понимая, что война с Украиной уже проиграна, они выстраиваются к следующей, мафиозной войне между разными группировками за огромное экономическое наследие, которое останется после поражения России и неизбежного выхода именно путинской группировки», - отметил Пионтковский.

По словам политолога, ЧВК начнут сражаться за большие куски российской собственности.

«За тот же Красноярский никель, алюминий, Норильский никель. Для этого и создаются эти преступные формирования. Вообще-то идея поражения уже завладела массой генералитета и высшего руководства РФ. Мы абсолютно уверены в победе Украины», – подчеркнул Пионтковский.

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