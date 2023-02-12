Под Магдебургом перевернулся автобус с белорусами 12.02.2023, 10:25

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Он следовал из Варшавы в Бельгию.

У немецкого города Магдебург, земля Саксония-Анхальт, сошел с трассы и опрокинулся на крышу в кювет междугородний автобус, в котором находились 54 человека. Об этом сообщают местная полиция и спасательные службы, пишет издание «Беларусь и мир».

ДТП произошло 10 февраля около 03.12 утра на автобане BAB 2 в направлении Ганновера между населенными пунктами Иркслебен и Борнштедт.

По неизвестной пока причине польское транспортное средство свернуло с проезжей части и перевернулось. Возможно, оно ушло в занос.

В результате аварии из 54 человек пострадали 35, причем шестеро – серьезно, в том числе один из двух водителей.

Получивших существенные травмы доставили в больницу, получивших легкие травмы на подменном автобусе увезли в теплое помещение и оказали помощь там.

Автобан в направлении Ганновера на долгое время перекрыли, был организован объезд. Для ликвидации последствий пришлось задействовать два крана.

Как информирует агентство DPA, среди ехавших в транспортном средстве были пассажиры из Польши, Украины, Беларуси и Бельгии. Самым младшим – около 10 лет, самым пожилым – около 60.

Также стало известно, что свалившийся в кювет автобус следовал из Варшавы в Бельгию. Об этом рассказал заместитель директора туристической компании.

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