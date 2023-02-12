закрыть
12 февраля 2023, воскресенье, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Магдебургом перевернулся автобус с белорусами

  • 12.02.2023, 10:25
  • 4,854
Под Магдебургом перевернулся автобус с белорусами

Он следовал из Варшавы в Бельгию.

У немецкого города Магдебург, земля Саксония-Анхальт, сошел с трассы и опрокинулся на крышу в кювет междугородний автобус, в котором находились 54 человека. Об этом сообщают местная полиция и спасательные службы, пишет издание «Беларусь и мир».

ДТП произошло 10 февраля около 03.12 утра на автобане BAB 2 в направлении Ганновера между населенными пунктами Иркслебен и Борнштедт.

По неизвестной пока причине польское транспортное средство свернуло с проезжей части и перевернулось. Возможно, оно ушло в занос.

В результате аварии из 54 человек пострадали 35, причем шестеро – серьезно, в том числе один из двух водителей.

Получивших существенные травмы доставили в больницу, получивших легкие травмы на подменном автобусе увезли в теплое помещение и оказали помощь там.

Автобан в направлении Ганновера на долгое время перекрыли, был организован объезд. Для ликвидации последствий пришлось задействовать два крана.

Как информирует агентство DPA, среди ехавших в транспортном средстве были пассажиры из Польши, Украины, Беларуси и Бельгии. Самым младшим – около 10 лет, самым пожилым – около 60.

Также стало известно, что свалившийся в кювет автобус следовал из Варшавы в Бельгию. Об этом рассказал заместитель директора туристической компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох