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В Украине ликвидировали «двойника» Охлобыстина

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  • 12.02.2023, 10:34
  • 8,826
В Украине ликвидировали «двойника» Охлобыстина

Это уже «Гойда!» или еще нет?

Бойцы ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов, один из которых как две капли воды похож на скандального российского актера Ивана Охлобыстина.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Александр Коваленко.

«Я просто хочу уточнить, это уже «Гойда!» или еще нет?», — написал Александр Коваленко в своем телеграм-канале.

Как сообщал сайт Charter97.org, Иван Охлобыстин в самого начала полномасштабной войны против Украины заявлял, что собирается поехать на фронт, и даже был замечен в оккупированном Донецке.

Скандальный актер-путинист также «прославился» безумной речью в поддержку войны на концерте в Москве, во время которой кричал «Гойда! Мы идем!».

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