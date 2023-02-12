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«Лукашенко снабдил Путина персональным допингом»

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  • 12.02.2023, 10:41
  • 6,836
«Лукашенко снабдил Путина персональным допингом»

А теперь «приносит боеприпасы» на войну с Украиной в прямом смысле.

Экс-дипломат МИД Беларуси Павел Слюнькин поделился воспоминаниями о прошедших восемь лет назад в Минске переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

— Ровно восемь лет назад Путин, Меркель, Олланд и Порошенко встретились в минском Дворце независимости, чтобы договориться о прекращении огня и мире в Украине после вторжения России в 2014 году, — написал Слюнькин.

По его словам, Лукашенко «даже хотел сесть за стол переговоров».

— Это, конечно, было заблокировано Германией и Францией, и он, наконец, сдался. Позже Лукашенко скажет, что его роль в ту ночь заключалась в том, чтобы «приносить кофе и боеприпасы».

Слюнькин рассказал и об особой привилегии Путина:

— Переговоры длились почти 17 часов. Это был тяжелый марафон для всех. Но у Путина был свой «допинг» от принимающей стороны. Он был единственным, у кого была комната с кроватью прямо во Дворце. Несколько раз он выходил из-за стола уставшим и через некоторое время возвращался свежим.

Слюнькин завершил историю тем, что описал роль Лукашенко тогда и сегодня.

— Лукашенко «приносит боеприпасы» на войну с Украиной теперь в прямом, а не переносном смысле.

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