«Лукашенко снабдил Путина персональным допингом»5
- 12.02.2023, 10:41
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А теперь «приносит боеприпасы» на войну с Украиной в прямом смысле.
Экс-дипломат МИД Беларуси Павел Слюнькин поделился воспоминаниями о прошедших восемь лет назад в Минске переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.
— Ровно восемь лет назад Путин, Меркель, Олланд и Порошенко встретились в минском Дворце независимости, чтобы договориться о прекращении огня и мире в Украине после вторжения России в 2014 году, — написал Слюнькин.
По его словам, Лукашенко «даже хотел сесть за стол переговоров».
— Это, конечно, было заблокировано Германией и Францией, и он, наконец, сдался. Позже Лукашенко скажет, что его роль в ту ночь заключалась в том, чтобы «приносить кофе и боеприпасы».
Слюнькин рассказал и об особой привилегии Путина:
— Переговоры длились почти 17 часов. Это был тяжелый марафон для всех. Но у Путина был свой «допинг» от принимающей стороны. Он был единственным, у кого была комната с кроватью прямо во Дворце. Несколько раз он выходил из-за стола уставшим и через некоторое время возвращался свежим.
Слюнькин завершил историю тем, что описал роль Лукашенко тогда и сегодня.
— Лукашенко «приносит боеприпасы» на войну с Украиной теперь в прямом, а не переносном смысле.