закрыть
12 февраля 2023, воскресенье, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пригожина отрезали от эфиров на российском ТВ после жалобы Шойгу

3
  • 12.02.2023, 10:52
  • 4,802
Пригожина отрезали от эфиров на российском ТВ после жалобы Шойгу

Война Кремля с главарем ЧВК «Вагнер» вышла на новый уровень.

Медийная активность главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который после вербовочной кампании в тюрьмах получил 50-тысячную «армию» и решился вступить в конфликт с Генштабом, переполнила чашу терпения Минобороны.

Ранее называвший руководство российской армии «клоунами» Пригожин отрезан от эфиров на государственном телевидении: каналы получили распоряжение не упоминать главу «Вагнера» в эфире и на подконтрольных ресурсах, сообщил в интервью The New York Times прокремлевский политолог Сергей Марков.

Решение «вырезать» Пригожина из матрицы пропаганды подтвердила и сама ЧВК «Вагнер»: в ее неофициальном канале Grey Zone опубликован документ, в котором от имени Минобороны озвучена просьба не упоминать Пригожина и любые его заявления о ходе военных действий.

Под запрет также попадает и сама ЧВК: госСМИ предлагается говорить, что бои в Украине ведут «штурмовые отряды», «российские десантники», «подразделения ВДВ».

Проваливающий войну с Украиной и не достигший ни одной поставленной задачи министр обороны Сергей Шойгу одержал аппаратную победу над Пригожиным в кабинетах Кремля. Он также отрезал ЧВК «Вагнер» от возможности вербовать зэков: теперь этим занимается непосредственно Минобороны.

Пиар-активность Пригожина, который хвастался взятием Соледара, в то время как Минобононы не подтверждало захват города, не может не беспокоить военнных: в январе глава «Вагнера» впервые вошел в топ-10 самых упоминаемых в прессе персон, в то время как Шойгу из «десятки» вылетел.

Конфликт Минобороны РФ и Пригожина тянется еще с сирийской кампании Владимира Путина, а его Апогеем стал разгром сил ЧВК «Вагнера» под Дейр-эз-Зором. По неподтвержденной информации, Минобороны отказалось признать своим подразделение, которое направлялось в сторону нефтеперерабатывающего завода Conoco. В результате сотни бойцов «Вагнера» погибли от ударов артиллерии и вертолётов американских военных.

Возвышение Пригожина в «спайке» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым еще в конце прошлого года начало вызывать нарастающую обеспокоенность российских элит, включая чиновников и бизнесменов, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

Особый страх вызвали публичные призывы Пригожина к «сталинским репрессиям» в отношении бизнесменов, недостаточно горячу поддерживающих войну, говорили источники Bloomberg. По их словам, Пригожин заставил ряд богатых россиян беспокоиться за свою безопасность и безопасность своих семей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох