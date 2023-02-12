Пригожина отрезали от эфиров на российском ТВ после жалобы Шойгу 3 12.02.2023, 10:52

4,802

Война Кремля с главарем ЧВК «Вагнер» вышла на новый уровень.

Медийная активность главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который после вербовочной кампании в тюрьмах получил 50-тысячную «армию» и решился вступить в конфликт с Генштабом, переполнила чашу терпения Минобороны.

Ранее называвший руководство российской армии «клоунами» Пригожин отрезан от эфиров на государственном телевидении: каналы получили распоряжение не упоминать главу «Вагнера» в эфире и на подконтрольных ресурсах, сообщил в интервью The New York Times прокремлевский политолог Сергей Марков.

Решение «вырезать» Пригожина из матрицы пропаганды подтвердила и сама ЧВК «Вагнер»: в ее неофициальном канале Grey Zone опубликован документ, в котором от имени Минобороны озвучена просьба не упоминать Пригожина и любые его заявления о ходе военных действий.

Под запрет также попадает и сама ЧВК: госСМИ предлагается говорить, что бои в Украине ведут «штурмовые отряды», «российские десантники», «подразделения ВДВ».

Проваливающий войну с Украиной и не достигший ни одной поставленной задачи министр обороны Сергей Шойгу одержал аппаратную победу над Пригожиным в кабинетах Кремля. Он также отрезал ЧВК «Вагнер» от возможности вербовать зэков: теперь этим занимается непосредственно Минобороны.

Пиар-активность Пригожина, который хвастался взятием Соледара, в то время как Минобононы не подтверждало захват города, не может не беспокоить военнных: в январе глава «Вагнера» впервые вошел в топ-10 самых упоминаемых в прессе персон, в то время как Шойгу из «десятки» вылетел.

Конфликт Минобороны РФ и Пригожина тянется еще с сирийской кампании Владимира Путина, а его Апогеем стал разгром сил ЧВК «Вагнера» под Дейр-эз-Зором. По неподтвержденной информации, Минобороны отказалось признать своим подразделение, которое направлялось в сторону нефтеперерабатывающего завода Conoco. В результате сотни бойцов «Вагнера» погибли от ударов артиллерии и вертолётов американских военных.

Возвышение Пригожина в «спайке» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым еще в конце прошлого года начало вызывать нарастающую обеспокоенность российских элит, включая чиновников и бизнесменов, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

Особый страх вызвали публичные призывы Пригожина к «сталинским репрессиям» в отношении бизнесменов, недостаточно горячу поддерживающих войну, говорили источники Bloomberg. По их словам, Пригожин заставил ряд богатых россиян беспокоиться за свою безопасность и безопасность своих семей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».