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Белорусов шокировала разница в ценах на полках магазинов и возле кассы

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  • 12.02.2023, 10:57
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Белорусов шокировала разница в ценах на полках магазинов и возле кассы

Абсурдные распоряжения лукашистов вызвали хаос в торговле.

Предупреждения, что цена товара на ценнике и в кассе может отличаться, стали новым признаком белорусской действительности. Торговцы пытаются не «прогореть» и удержать ассортимент одновременно, поясняет эксперт «Белсата».

Покупатели в Беларуси уже и привыкли, что на входе в магазин их зачастую встречают оповещения о том, что «цены соответствуют законодательству, но на ценниках и в кассах могут отличаться, поскольку происходит процесс замены ценников».

Финансовый аналитик Виталий Олейник объясняет это тем, что сейчас бизнес просто не успевает за ситуацией. Менять цены торговцы могут только после согласования с чиновниками. В магазинах понимают, что цены на определенные товары могут быть выше, но торговцы вынуждены держать их на определенном уровне, пока не получат формального согласования с местными властями.

«Условно можно сказать, что человек может взять товар, на который указана одна цена, но пока дойдет до кассы, торговцы могут получить согласование на повышение цен, в итоге покупатель на кассе узнает, что цена уже выросла», – комментирует ситуацию финансист.

Торговцы в магазинах не успевают менять цены.

Чиновники в Беларуси пошли на некоторые послабления в вопросе формирования цен, поскольку экономика уже не выдерживает. К тому же начался определенный дефицит, что признавали и на уровне премьер-министра. Главным образом дефицит возникает на непродовольственные товары импортного производства. Причин этому много, здесь и санкции, и нежелание некоторых брендов поставлять свои товары в Беларусь, поддерживающую войну.

«Власти заинтересованы в том, чтобы компенсировать потери импорта, мы видим попытки наладить поставки в Беларусь через третьи или даже и четвертые страны. Конечно, чем длиннее цепочка импорта, тем дороже поставка, ведь на каждом этапе добавляется свой рубль, своя копейка. Поэтому цены будут расти. Мы слышим с экранов, что проводится политика импортозамещения и ведется большая работа в этом направлении, но это не так, ведь чтобы наладить производство, нужно очень много времени, технологий, денег, квалифицированных работников. Люди также должны иметь мотивацию. В Беларуси сейчас, к сожалению, этого нет. Поэтому ситуация со сложностями поставок импорта и приводит к росту цен», – говорит Виталий Олейник.

Кроме этого рост цен на импортные товары обусловлен и ослаблением курса белорусского рубля по отношению евро и доллару.

«Пытаться в отдельно взятой стране импортозаместить все просто невозможно. В современном мире необходимо взаимодействовать. Если этого не делать и проводить такую политику, которую сейчас видим в Беларуси, то это будет сказываться на уровне жизни простых людей. Потребители не смогут получить качественных товаров», – говорит экономист.

Власти пытаются завозить больше товаров из России, но у потребителей возникают вопросы к их качеству. Поэтому сейчас из-за рубежа люди пытаются привезти детали для автомобилей, другие изделия. Торговцы пытаются использовать существующую ситуацию, но цены для простых людей, конечно, не очень привлекательны.

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