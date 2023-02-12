Украинские десантники взяли под Бахмутом в плен зэков в форме ВСУ

Украинские десантники взяли под Бахмутом в плен зэков в форме ВСУ4
- 12.02.2023, 11:07
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Бойцы 80-й бригады показали видео «богатого улова».
Украинские военные из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен российских зэков. Российские оккупанты были переодеты в форму ВСУ.
80-я бригада ВСУ эксклюзивно для «24 канала» предоставила видео со взятием в плен российских зэков. Украинские воины взяли зеков в плен в окрестностях Бахмута.
Один из пленных зеков на видео рассказал, что он из города Пермь из третьего штурмового отряда. Он отметил, что взял форму ВСУ в блиндаже, когда их отправили на задание.
Сам россиянин утверждает, что его задачей якобы было носить провизию. Он сказал, что их командир Бризлой – без звания и тоже зек.
Пленный сообщил, что их около 25 – 30 человек на Бахмутском направлении. Задача зэков – якобы держать канал, который они заняли.
Второй пленный зэк – Вагутов Алексей Александрович. Он сказал, что был зэком, но на войне в Украине истек его срок заключения. Оккупант признался, что пошел на войну из-за денег. Его командир – Кужма.