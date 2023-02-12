Ксендз Вячеслав Борок: Восемь лет Эдуард Лобов сражался на светлой стороне 12.02.2023, 11:14

ксендз Вячеслав Борок

Фото: Charter97.org

Земная жизнь имеет значения только в том случае, если в ней есть свобода.

Вчера в Варшаве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, который погиб в Украине.

Литургию в память о белорусском добровольце вел ксендз Вячеслав Борок. Священник выступил с сильной проповедью о важности борьбы за свободу, сообщает Charter97.org

«Есть то, что нас объединяет — мы все любим жизнь. Мы все знаем, что жить нужно в правде и справедливости. Мы глубоко убеждены, что наша земная жизнь имеет значения только, если в ней есть свобода и именно для сохранения свободы иногда стоит пожертвовать своей жизнью.

Именно так и сделал Эдуард Лобов в борьбе за свободную Беларусь, за независимую Украину. Он добровольно оказался на линии огня, встал между агрессором и жертвой.

Восемь лет он был на светлой стороне, воином света. Эдуард сражался за белорусских политзаключенных, за свободную Беларусь и Украину», — сказал в своей проповеди ксендз.

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