Лукашенко срочно эвакуирует вывезенное из Беларуси имущество?25
- 12.02.2023, 11:47
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Грузовые самолеты ежедневно совершают странные рейсы.
Белорусские грузовые самолеты в последние дни ежедневно отправляются в странные рейсы между столицей Объединенных Арабских Эмиратов, где недавно побывал Лукашенко с семьей, и Ираном.
На это обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
«Белорусский грузоавиаперевозчик Rubystar на самолете Ил-76ТД (регистрационный номер EW-567TH) после визита Лукашенко в ОАЭ ежедневно летает между Абу-Даби и Ираном. Ранее зафиксированы полеты в Буркина-Фасо, Каир, Алжир», — сообщил политолог.
Тот же Ил-76ТД в декабре совершил перелет из Минска в Адану (Турция), далее вылетел в Буркина-Фасо.
Как сообщал сайт Charter97.org, после визита в Зимбабве Лукашенко не вернулся в Беларусь. Диктатор неожиданно улетел в Абу-Даби, где его согласился принять президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян.
В Сети появилась информация о том, что Лукашенко получил сигнал, что активы его «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой. СМИ опубликовали фото диктатора, на котором он с заискивающим лицом излагает свои просьбы у президенту ОАЭ. Независимые эксперты предполагают, что Лукашенко ищет «запасной аэродром» на случай бегства из Беларуси.
Тогда же Дмитрий Болкунец обнародовал неожиданные подробности внезапного визита Лукашенко в ОАЭ. Оказалось, что Беларусь внезапно покинула вся семья диктатора.
«Вся семья Лукашенко покинула Беларусь. Такое случается крайне редко.
Один из самолетов вылетел вчера из Абу-Даби в Сочи. Сообщают, что на борту мог находиться Дмитрий Лукашенко или кто-то из родственников», — сообщил политолог.