закрыть
12 февраля 2023, воскресенье, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко срочно эвакуирует вывезенное из Беларуси имущество?

25
  • 12.02.2023, 11:47
  • 24,502
Лукашенко срочно эвакуирует вывезенное из Беларуси имущество?

Грузовые самолеты ежедневно совершают странные рейсы.

Белорусские грузовые самолеты в последние дни ежедневно отправляются в странные рейсы между столицей Объединенных Арабских Эмиратов, где недавно побывал Лукашенко с семьей, и Ираном.

На это обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Белорусский грузоавиаперевозчик Rubystar на самолете Ил-76ТД (регистрационный номер EW-567TH) после визита Лукашенко в ОАЭ ежедневно летает между Абу-Даби и Ираном. Ранее зафиксированы полеты в Буркина-Фасо, Каир, Алжир», — сообщил политолог.

Тот же Ил-76ТД в декабре совершил перелет из Минска в Адану (Турция), далее вылетел в Буркина-Фасо.

Как сообщал сайт Charter97.org, после визита в Зимбабве Лукашенко не вернулся в Беларусь. Диктатор неожиданно улетел в Абу-Даби, где его согласился принять президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян.

В Сети появилась информация о том, что Лукашенко получил сигнал, что активы его «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой. СМИ опубликовали фото диктатора, на котором он с заискивающим лицом излагает свои просьбы у президенту ОАЭ. Независимые эксперты предполагают, что Лукашенко ищет «запасной аэродром» на случай бегства из Беларуси.

Тогда же Дмитрий Болкунец обнародовал неожиданные подробности внезапного визита Лукашенко в ОАЭ. Оказалось, что Беларусь внезапно покинула вся семья диктатора.

«Вся семья Лукашенко покинула Беларусь. Такое случается крайне редко.

Один из самолетов вылетел вчера из Абу-Даби в Сочи. Сообщают, что на борту мог находиться Дмитрий Лукашенко или кто-то из родственников», — сообщил политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох