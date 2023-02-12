На российском корабле на МКС произошла вторая серьезная авария 10 12.02.2023, 11:54

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Фото: NASA

Разгерметизирована система охлаждения «Прогресса-83».

С российского грузового космического корабля «Прогресс-83», пристыкованного к Международной космической станции, утечка теплоносителя. Это уже второй подобный случай с российскими кораблями через два месяца.

Об утечке сообщили в Роскосмосе, информирует «Ліга.нет».

В NASA подтвердили, что разгерметизация произошла в системе охлаждения «Прогресса».

«Причина утечки теплоносителя в космическом корабле «Прогресс-82» выясняется. Люки между «Прогрессом-82» и станцией открыты, а температура и давление на борту станции нормальные», – сообщили в NASA в субботу, 11 февраля. Экипажу ничего не угрожает.

«Прогресс-82» прибыл на МКС 28 октября 2022 и должен был отправиться на Землю 17 февраля. Пока неясно, удастся ли отправить грузовой корабль в эту дату или диспетчеры полета продержат его дольше, чем планировалось, чтобы расследовать утечку.

Разгерметизацию заметили в тот же день, когда на МКС прибыл другой российский грузовой корабль «Прогресс-83».

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