«Времена большого дохода уже прошли» 3 12.02.2023, 11:59

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Предприниматели рассказали о состоянии цветочного бизнеса в Беларуси.

В преддверии весенних праздников на Комаровский рынок привезли живые цветы.

Журналисты myfin.by прошли по павильонам, приценились и поговорили с продавцами. Они рассказали, насколько выгодно сегодня заниматься цветочным бизнесом, удается ли конкурировать с сетевыми магазинами и привлекать достаточное количество клиентов, чтобы не «выживать», а зарабатывать.

«Лучше всего «идут» тюльпаны и гиацинты»

Сейчас на Комаровском рынке работает минимум четыре точки с живыми цветами. Мимо пройти сложно: место в павильоне можно опознать издалека по ярким цветам в вазонах. Правда, все они – искусственные. Живые тюльпаны и розы стоят внутри, куда бойко заманивают местные продавцы.

– У нас здесь обогреватель, так и спасаем товар. А когда отдаем покупателю, заворачиваем в бумагу, – объясняет Татьяна и открывает дверь в киоск.

За каждый квадратный сантиметр здесь борются цветы. В наличии – тюльпаны (3,5–5 рублей), гиацинты (5–15 рублей), есть срезанные розы – их цена стартует от 7 рублей.

Еще продаются примула стоимостью 6 рублей и роза в горшочках. Это самое дорогое удовольствие: обойдется в 15–20 рублей.

– Лучше всего «идут» весенние цветы. Почему-то чаще берут желтые и оранжевые тюльпаны. Они у нас, кстати, только голландские – лучше стоят, – говорит Татьяна.

– А гиацинты лучше выбирать по запаху. Синие пахнут выраженно. А если нравятся ненасыщенные ароматы, лучше покупайте белые или розовые.

«Берут то, что высаживается в открытый грунт»

По соседству находится еще один киоск с цветами. Его хозяйка Елена признается, что выручка падает: конкурировать с сетевыми магазинами все сложнее.

– Сети могут позволить сделать минимальную наценку, а мелкие продавцы такого не сделают. Поэтому нас и становится все меньше и меньше, – разводит руками Елена.

– Покупатель частично ушел в гипермаркеты. На рынке для потребителя не совсем комфортные условия: в дождь и слякоть приятнее пойти в тепло крытого магазина. Этот фактор тоже отминусовал часть клиентов.

Но Елена не унывает и рассчитывает только на себя. Клиентов привлекает собственными знаниями и опытом.

– Я работаю без продавца, всего в цветочном бизнесе уже больше 25 лет. А начинала на кафедре цитологии и генетики. Поэтому у меня есть фундаментальные знания по цветам, могу что-то подсказать, посоветовать. По мере возможностей я еще и обучаюсь: исследую гибриды, новинки, заказываю с аукционов растения с более высокой устойчивостью к негативным факторам. Так что мои клиенты получают уже проверенное растение, – объясняет хозяйка магазина.

По ее словам, накануне праздников самые популярные цветы – далеко не тюльпаны.

– Покупатели прагматичные, их интересуют растения, которые можно высаживать в открытый грунт, – их мы и привозим в первую очередь. Ведь сначала люди украшают интерьер, а затем будут украшать сад.

В наличии есть и цинерария, и кампанула, много луковичных, рододендроны, розы. Но это недешевая история – цены начинаются от 25–35 рублей, за исключением луковичных. Гиацинты стоят от 5 до 15 рублей. Есть еще и нарциссы, их стоимость – от 15 до 20 рублей.

По словам Елены, главный покупатель – это далеко не дачники. Садоводы-любители покупают цветы в апреле-мае, когда уже нет ночных заморозков. Сейчас практически все цветы – это подарок на день рождения или приближающееся 14 февраля.

Самым бюджетным вариантом подарка остаются тюльпаны: обычные стоят 3,5 рубля, пионовидные – 5 рублей. В киоске Елены продаются и белорусские, и голландские сорта. По ее словам, и те, и те стоят в воде одинаково. Все зависит от температуры: чем теплее в помещении, тем быстрее раскрываются цветы.

Поэтому Елена советует держать цветы ближе к холоду. Но, конечно, не к такому экстремальному, как сейчас на улице. Все живые цветы она тоже держит внутри киоска и там же оставляет на ночь с температурой в 12 градусов.

«Времена большого дохода уже прошли»

Продолжаем путешествовать по рынку и находим еще одну точку, где продаются цветы. Здесь торгуют только белорусскими тюльпанами. Выращивает и продает их хозяйка магазина Вероника. Цены на эти цветы начинаются от 2 рублей!

– Сама выращиваю, поэтому продаю немного дешевле. У нас даже местные берут, – улыбается девушка. – Продаем и обычный, и пионовидный тюльпан – второй немного дороже выйдет.

В этот момент в магазин заходит покупатель – и мы вместе узнаем, что приходить за цветами лучше с раннего утра. Привозят их в районе 7 часов, а к 11 многие уже разбирают. Рядом с тюльпанами красуются и кустовые розы. Еще один относительно бюджетный подарок – цена ветки колеблется от 4,5 до 8 рублей.

После следующего покупателя приходят еще несколько, через «Инстаграм» магазин тоже находят клиенты. По словам Вероники, меньше людей на рынок ходить не стало:

– По крайней мере я не ощутила разницы: как ходили, так и продолжают. Как по мне, закупаться в гипермаркетах, наоборот, неудобно: много людей, продавца часто нет, ты сам себе консультант. А на рынке тебе помогут выбрать самое хорошее и красивое.

Конкуренция среди продавцов цветов сильная – что на рынке, что в принципе, говорит Вероника. Привык к ней только тот, кто давно работает в бизнесе.

– И доходы не растут. Вот вы говорите, что время перед 14 февраля самое прибыльное? Вовсе нет. Уже прошли такие времена. Это раньше, когда цветочных магазинов было не так много, кто-то да и зарабатывал. А сейчас, мне кажется, у всех доходы падают – время такое.

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