Поднялся «ядерный гриб»: ВСУ уничтожили под Угледаром уникальную технику РФ 4 12.02.2023, 12:03

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Российские установки были напичканы тоннами взрывчатки.

Россияне хотели прочистить путь своим танкам через минное поле с помощью установок разминирования. В результате остались и без установок, и без большого количества танков.

Видео уничтожения российской техники опубликовал волонтер и шоумен Сергей Притула.

«Чудо-богатыри не растерялись и пригнали 2 УР-ки (установки разминирования), чтобы танкам путь прочистить. А наши так посмотрели на то все и кааааааааааак не ударят стволкой по аналагавнетам! А там же по 2 тонны тротила в машине.Такого взрывного настроения у ребят не было давно!», - написал он.

По словам Притулы, от двух установок разминирования «следа не осталось», а танки «тоже покоцали славно».

«Нашим воинам искренняя благодарность за умелый труд! А всем погибшим витязам - крепкого здоровья!» – добавил он.

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