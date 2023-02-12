ВСУ отбросили россиян под Кременной 2 12.02.2023, 12:09

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Оккупанты начали отступление после значительных потерь.

Российские войска несколько дней активно вели атаки на Кременском направлении. Однако понесли существенные потери и отошли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам ситуация в Луганской области сложная, но полностью контролируется Силами обороны.

«Несколько дней назад было очень много мощных атак. Основные усилия были брошены на Кременском направлении. Враг не дает покоя и в направлении Белогоровки, там постоянные обстрелы из танков, тяжелой артиллерии и авиации», - рассказал Гайдай.

Впрочем, как отметил глава ОВА, на Кременском направлении враг понес существенные потери так, что даже «немного дал отдохнуть нашим защитникам».

«Они (оккупанты - ред.) оттянулись, ведь им нужно было пополнить свои подразделения, поскольку были достаточно разбиты. Пытались идти даже колонной техники, но после хорошего ответа от наших защитников они так же отошли назад», - сообщил Гайдай.

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