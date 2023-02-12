«Стараются говорить без матов о сумасшедших Лукашенко и Путине» 1 12.02.2023, 12:15

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О чем разговаривают с белорусами польские таксисты.

Издание MOST спросило у читателей, о чем с ними разговаривают таксисты в Польше, и получил несколько десятков ответов. Лидерами, среди ответов, были: политика, Лукашенко и белорусские девушки. Были и такие водители, которые хотели познакомиться или спрашивали дорогу.

Главная тема — политика

Мария: «Когда водители узнают, что живу в Польше, а уехала из Беларуси, потому что вынуждена была, заводят тему, что Путин придурок. Стараются говорить без матов — о том, что два больных и сумасшедших, Лукашенко и Путин, ведут войну. Возмущаются и ставят им психические диагнозы. И, конечно же, сочувствуют, что страдают люди».

Ирина: «Обычно про Лукашенко спрашивают и нравится ли нам Польша».

Как отметили наши читатели, таксисты, особенно в возрасте, часто знают русский язык.

— Сталы кіроўца-паляк запытаўся, адкуль мы. Калі даведаўся, што з Беларусі, перайшоў на рускую мову, сказаўшы, што ведае пра пратэсты ў Беларусі. Запытаўся, як зараз жывецца там, паспачуваў, пажадаў перамогі. І расказаў пра польскую Салідарнасць, у якой удзельнічаў. На развітанне, паціснулі рукі і пажадалі ўсяго найлепшага.

Белорусский рок, спорт и бассейны

Таксисты разговаривают с белорусами не только про политику, но и на бытовые темы: про бассейны, спорт, музыку. У наших читателей были и ситуации, когда таксисты не знали, куда ехать и спрашивали у клиентов дорогу.

Олег: «Я живу в Белостоке, и как-то со своей женой в субботу возвращался с тренировки. Таксист спросил, не холодно ли нам в такой мороз бегать, и сказал, что он предпочитает бассейны. Рассказал нам про все бассейны в Белостоке, график работы и полезные сайты. Это была очень полезная поездка».

Вероника: Однажды таксист, когда узнал, что я из Беларуси, стал рассказывать как он любит наш рок и перечислять талантливые группы, которые раньше до пандемии приезжали на фестиваль под Белостоком. Я сидела и слушала, и мне было стыдно, потому что он знал, а я — нет. Второй раз таксист рассказывал, что у него родственники в Волковыске живут, рассказывал, как когда-то приезжал в Беларусь, ну и про контрабанду шутил.

«Поезжайте, куда хотите»

Анастасия: Я только проснулась и очень сильно спешила на работу. Встала вот буквально минут десять назад — и меня уже ждет такси. Я выбегаю из дома, прыгаю в такси. Обычно таксисты не спрашивают, куда ехать. Но один раз у меня таксист спросил, как поехать, по какой улице мне хочется, чтобы он поехал. Ну, я тогда и сказала: «Jak Pan chce» — и тогда это сработало. Польский — это не моя сильная сторона. Но в этот раз «Jak Pan chce» не сработало, потому что таксист спросил не как ехать, а куда. То есть, представьте себе, таксист спрашивает, куда ехать, а я ему отвечаю: «А как вы сами захотите».

Наталья: Был разговор с парнем около 25 лет. Говорил о том, что учится и работает и совсем не хочет заводить семью и особенно детей. Он их любит, но у него нет на это времени и сил. Говорит, что у его родного брата уже двое и этого достаточно для продолжения фамилии.

Водители-экстремалы, белорусок не испортили технологиями

Ангелина: Как-то с парнем поздно вечером ехали в такси в Варшаве. Водитель несся очень быстро, было страшно, но стало еще страшнее, когда он выехал на встречку, и начал на всей скорости лететь по встречке. Мы думали, что это наша последняя поездка. На наш испуганный вид таксист, сказал, что бы мы не парились, просто по встречке быстрее будет. Не знаю, как мы вообще доехали живыми.

Татьяна: Я как-то ехала вечером к подруге, таксист спросил, откуда я. Я ответила, что из Беларуси. И он сказал то, о чем я еще много дней думала. Сказал, что ему нравятся беларусские девушки, потому что мы еще не испорченные технологиями. Сказал, что наши молодые девушки похожи на поколение его родителей. А ему, на минуточку, был где-то сорокет. А украинки не такие, как белоруски, украинки больше похожи на русских. Я была в шоке и даже не знала, что ему ответить.

Александра: Сама таксую. Разговариваем обо всем с клиентами. Самая частая тема, несомненно, геополитика. И клиенты, в основном, сами начинают разговор, когда узнают, что я из Беларуси.

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