Эксперты рассказали, как изменились алкогольные пристрастия белорусов 7 12.02.2023, 12:31

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Некоторые выводы могут удивить.

Годовая статистика по торговле алкогольной продукцией в Беларуси, которая появилась недавно в открытом доступе, позволила изучить динамику, с которой изменялись пристрастия соотечественников к тем или иным алкогольным напиткам. Некоторые выводы могут удивить, отмечают эксперты проекта «Кошт урада» в телеграм-канале «Нашы грошы».

Снимок носит иллюстративный характер. Фото Reuters

Для начала общие цифры, позволяющие понять тенденцию. В 2017 году в нашей стране выпили 56 422 тысяч декалитров, в 2018-м — 59 655 тысяч декалитров, в 2019-м — 62 010 тысяч декалитров, в 2020-м — 64 444 тысяч декалитров, в 2021-м — 65 043 тысяч декалитров и, наконец, в 2022-м — 65 049 тысяч декалитров (или 650 млн литров). Мы видим, что на протяжении последних пяти лет потребление алкоголя неуклонно растет, но в 2022-м оно приросло по сравнению с прошлым годом совсем незначительно.

При этом стоит учитывать, что в 2017 году население Беларуси насчитывало примерно 9 млн 460 тысяч человек, а в 2022-м — 9 млн 255 тысяч человек. К этому можно добавить десятки тысяч уехавших за последние годы за рубеж — они значатся в статистике, но физически в стране уже не присутствуют. То есть мы видим очевидные две тенденции: с одной стороны, потребление алкоголя в стране все больше, с другой — население страны все меньше. Очевидно, что потребление из расчета на одного человека неумолимо растет.

Что же пьют белорусы?

Судя по графику, только за 2022 год у белорусов очень сильно поменялись предпочтения. Водка и пиво были и остаются «классикой», их потребление по сравнению с 2021 годом практически не изменилось, минус 1% можно смело считать незначительной статистической флуктуацией. При этом, если сравнивать с 2017 годом, водку пьют ровно столько же, а вот пиво — на 14% больше.

Самый большой минус за период 2021-2022 пришелся на плодовые вина. Классические дешевые «чернила», долгое время бывшие любимым напитком пролетариата, упали в продаже сразу на 10% — внушительный показатель (а по сравнению с 2017 годом — на 28%).

Вместе с тем белорусы стали меньше на 8% употреблять и виноградные вина (но по сравнению с 2017-м потребление, наоборот, выросло на 8%). Также они выпили на 5% меньше игристых вин, включая шампанское (но по сравнению с 2017-м потребление выросло на 32%).

Неожиданная новость: потребление не дешевой продукции — коньяков, коньячных напитков и бренди — выросло на 8% (а по сравнению с 2017-м стали пить более чем в два раза больше), а ликеров и ликеро-водочных изделий — на целых 15% (опять же, по сравнению с 2017-м на 89% больше).

Но самый высокий рост в 2022 году по сравнению с 2021-м — у слабоалкогольных напитков, к которым относятся вермуты, мартини и различные газированные напитки, содержащие алкоголь. Только за прошлый год их потребление в стране увеличилось на 35%. А за последние 5 лет их употребление выросло более чем в 4 раза!

Судя по всему, мы видим, на какое «топливо» переориентировались любители «вкусного и недорогого». Есть еще один тревожный факт — слабоалкогольные напитки во всем мире более популярны среди молодежи, исходя из этого, можно предположить, что среднестатистический потребитель алкоголя в Беларуси помолодел.

А что у соседей?

В России за январь — ноябрь 2022-го продажа водки выросла на 5,6%, коньяка — на 4%, ликеро-водочной продукции крепостью выше 25 градусов— на 27%. В Литве же, наоборот, на 6,6% снизились продажи водки, крепленых вин — на 15%, игристых вин — на 6%. Но выросло потребление пива малых и крафтовых пивоварен на 4% (тут надо учитывать, что оно облагается льготным акцизом). Выходит, что непростые времена населения разных стран встречают за столом по-разному.

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