Жители Минска вышли на акцию солидарности с братом железнодорожника
- 12.02.2023, 12:47
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Лукашисты взяли в заложники 15-летнего подростка.
В Минске люди вышли с плакатом солидарности с железнодорожником, 15-летнего брата которого лукашисты взяли в заложники.
Как стало известно «Нашай Ніве», в Минске люди провели очень рискованную по нынешним временам акцию солидарности с администратором телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», 15-летнего брата которого лукашисты удерживают сейчас в СИЗО-1 на Володарского в Минске.