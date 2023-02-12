Жители Минска вышли на акцию солидарности с братом железнодорожника 12.02.2023, 12:47

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Лукашисты взяли в заложники 15-летнего подростка.

В Минске люди вышли с плакатом солидарности с железнодорожником, 15-летнего брата которого лукашисты взяли в заложники.

Как стало известно «Нашай Ніве», в Минске люди провели очень рискованную по нынешним временам акцию солидарности с администратором телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», 15-летнего брата которого лукашисты удерживают сейчас в СИЗО-1 на Володарского в Минске.

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