Александр Коваленко: ВСУ уничтожили под Угледаром танковый батальон россиян 1 12.02.2023, 12:52

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Потери РФ превзошли даже оценки независимых аналитиков.

Из-под Угледара поступает все более новая информация о массивном разгроме российской армии, в результате которого оккупанты потеряли десятки единиц бронетехники и большое количество живой силы.

Координатор группы «Информационное сопротивление», военный эксперт Александр Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал данные компании Oryx относительно того, что российская армия всего за три дня наступления потеряла под Угледаром и Авдеевкой более 100 единиц техники.

Более того, из 103 уничтоженных единиц 36 составляют танки. Таким образом, отражая попытку наступления, артиллерия ВСУ сожгла целый танковый батальон россиян.

«То есть был танковый батальон - нет танкового батальона», - ответил эксперт.

Однако в Oryx подчеркнули, что это только та техника россиян, уничтожение которой подтверждено документально. В реальности потери оккупантов больше минимум на 50%.

«Таким образом, за 3 дня, только на этих локациях была перемолота техническая компонента минимум трех БТГр. С учетом ежесуточных потерь РОВ в личном составе, доходящих до 1 000 и даже превышающих этот показатель, можно с уверенностью говорить о ежедневной потере 1 БТГр РОВ», - подчеркнул эксперт.

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