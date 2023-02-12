Белорусский художник искусно потроллил школьных идеологов 3 12.02.2023, 13:20

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В учебные заведения пришло письмо от «коммунистов».

Белорусский художник Владислав Бохан искусно «потроллил» школьных идеологов.

Художник разослал школам письмо якобы от КПБ с предложением поучаствовать в информационно-просветительской акции 100 лет СССР и прислал фотографии, которые нужно было развесить на школьный стенд.

А вот что значат эти снимки, пишет автор перформанса:

1. Пропаганда любит глаголить об интересах трудящихся и трудовых коллективов. Но на сегодня рабочий - это «кормовая база» карателей, которую в случае бунта будут силой гнать на труд.

Это фото при запросе «Новочеркасский расстрел рабочих».

2. «Ударный труд» — каторжники ГУЛАГа. Каторжный труд по-прежнему используется в колониях, а целые слои населения фактически стали крепостными, «благодаря» умелому использованию контрактов и необходимости характеристик от прошлого работодателя.

3. «Дружба народов» — начало волнений перед азербайджанско-армянским конфликтом. А у нас за показухой интернационализма по госТВ можно услышать оскорбления в адрес евреев и поляков, а цыгане и перешедшие в ислам находятся на особом учете.

4. Урок в лагере для детей «врагов народа». В РБ в стране не просто дети, но есть и «дети пятой колонны». Но «это же и наши дети», поэтому и для них то образование. А СОП поможет, если надо надавить.

5. На фото сталинская «тройка» выносит приговор. Разве нужны еще комментарии?

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