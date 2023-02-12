Лукашенко «переводит стрелки» 12 Павел Войт, «Салідарнасць»

12.02.2023, 13:37

10,590

А почему не публикуют данные о доходах «придворных» олигархов?

На совещании по вопросам ценообразования 10 февраля диктатор возмутился зарплатами глав частных торговых сетей. После этого госСМИ опубликовали данные о их заработках.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, тот заявил, что соотношение зарплат работника и руководителя, владельца торговой организации должно быть в пределах 1 к 8 (при этом, как позже выяснилось, такого требования в законодательстве нет).

После этого в госСМИ опубликовали следующие данные о зарплатах глав торговых сетей.

ООО «Евроторг» (торговая сеть «Евроопт»)

Руководитель — 193,1 тысячи рублей.

Продавец — 1 тысяча рублей.

Кассир-контролер — 1,1 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 1,4 тысячи рублей.

ЗАО «Патио» (сеть «Пятый элемент»)

Руководитель — 148,7 тысячи рублей.

Продавец — 1,6 тысячи рублей.

Кассир-контролер — 0,9 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 1,7 тысячи рублей.

ИУПКП «БелВиллесден» (торговая сеть «Гиппо»)

Руководитель — 98,6 тысячи рублей.

Продавец — 1 тысяча рублей.

Кассир-контролер — 1,3 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 1,5 тысячи рублей.

ООО «Санта-Ритейл» (торговая сеть «Санта»)

Руководитель — 37,4 тысячи рублей.

Продавец — 1 тысяча рублей.

Кассир-контролер — 1,1 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 1,2 тысячи рублей.

ООО «Фикс Прайс Запад» (сеть «Фикс Прайс»)

Руководитель — 69,2 тысячи рублей.

Продавец-консультант — 0,9 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 1,2 тысячи рублей.

ООО «Электросервис и Ко» (сеть «Электросила»)

Руководитель — 30,2 тысячи рублей.

Продавец — 1,3 тысячи рублей.

Кассир-контролер — 1,3 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 2,2 тысячи рублей.

ООО «Еврозапчасть» (магазины ARMTEK)

Руководитель — 28,3 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 2,3 тысячи рублей.

ООО «Табак Инвест» (торговая сеть «Корона»)

Руководитель — 15,4 тысячи рублей.

Продавец — от 0,8 тысячи рублей до 1,3 тысячи рублей.

Кассир-контролер — от 0,9 тысячи рублей до 1,4 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 1,6 тысячи рублей.

ЗАО «Эрнис» (магазины «Материк» и «Палас»)

Руководитель — 12 тысяч рублей.

Продавец — 1,4 тысячи рублей.

Кассир-контролер — 1,4 тысячи рублей.

Средняя зарплата по организации — 1,8 тысячи рублей.

ЗАО «Юнифуд» (торговая сеть «Алми»)

Руководитель — 11,8 тысячи рублей.

Продавец — 0,85 тысячи рублей.

Кассир-контролер — 0,85 тысячи рублей.

Работники — 1,1 тысячи рублей.

Все эти действия выглядят откровенной попыткой перевести стрелки. Белорусская экономика падает – в первую очередь из-за действий Лукашенко и реакции на них в виде жестких западных санкций. В этой ситуации правитель, вероятно, хочет, чтобы общественное недовольство было направлено не на него, а в другую сторону.

После обнародованной информации возникают и другие вопросы. Например, почему не публикуют данные о доходах приближенных к Лукашенко бизнесменов?

Или почему на многих госпредприятиях, где их главы получают относительно скромную зарплату, заработки рабочих еще ниже, чем у работников частных торговых сетей, чьими зарплатами возмущается Лукашенко?

Павел Войт, «Салідарнасць»