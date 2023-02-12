Лукашенко «переводит стрелки»12
- Павел Войт, «Салідарнасць»
- 12.02.2023, 13:37
- 10,590
А почему не публикуют данные о доходах «придворных» олигархов?
На совещании по вопросам ценообразования 10 февраля диктатор возмутился зарплатами глав частных торговых сетей. После этого госСМИ опубликовали данные о их заработках.
По сообщению пресс-службы Лукашенко, тот заявил, что соотношение зарплат работника и руководителя, владельца торговой организации должно быть в пределах 1 к 8 (при этом, как позже выяснилось, такого требования в законодательстве нет).
После этого в госСМИ опубликовали следующие данные о зарплатах глав торговых сетей.
ООО «Евроторг» (торговая сеть «Евроопт»)
Руководитель — 193,1 тысячи рублей.
Продавец — 1 тысяча рублей.
Кассир-контролер — 1,1 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 1,4 тысячи рублей.
ЗАО «Патио» (сеть «Пятый элемент»)
Руководитель — 148,7 тысячи рублей.
Продавец — 1,6 тысячи рублей.
Кассир-контролер — 0,9 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 1,7 тысячи рублей.
ИУПКП «БелВиллесден» (торговая сеть «Гиппо»)
Руководитель — 98,6 тысячи рублей.
Продавец — 1 тысяча рублей.
Кассир-контролер — 1,3 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 1,5 тысячи рублей.
ООО «Санта-Ритейл» (торговая сеть «Санта»)
Руководитель — 37,4 тысячи рублей.
Продавец — 1 тысяча рублей.
Кассир-контролер — 1,1 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 1,2 тысячи рублей.
ООО «Фикс Прайс Запад» (сеть «Фикс Прайс»)
Руководитель — 69,2 тысячи рублей.
Продавец-консультант — 0,9 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 1,2 тысячи рублей.
ООО «Электросервис и Ко» (сеть «Электросила»)
Руководитель — 30,2 тысячи рублей.
Продавец — 1,3 тысячи рублей.
Кассир-контролер — 1,3 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 2,2 тысячи рублей.
ООО «Еврозапчасть» (магазины ARMTEK)
Руководитель — 28,3 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 2,3 тысячи рублей.
ООО «Табак Инвест» (торговая сеть «Корона»)
Руководитель — 15,4 тысячи рублей.
Продавец — от 0,8 тысячи рублей до 1,3 тысячи рублей.
Кассир-контролер — от 0,9 тысячи рублей до 1,4 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 1,6 тысячи рублей.
ЗАО «Эрнис» (магазины «Материк» и «Палас»)
Руководитель — 12 тысяч рублей.
Продавец — 1,4 тысячи рублей.
Кассир-контролер — 1,4 тысячи рублей.
Средняя зарплата по организации — 1,8 тысячи рублей.
ЗАО «Юнифуд» (торговая сеть «Алми»)
Руководитель — 11,8 тысячи рублей.
Продавец — 0,85 тысячи рублей.
Кассир-контролер — 0,85 тысячи рублей.
Работники — 1,1 тысячи рублей.
Все эти действия выглядят откровенной попыткой перевести стрелки. Белорусская экономика падает – в первую очередь из-за действий Лукашенко и реакции на них в виде жестких западных санкций. В этой ситуации правитель, вероятно, хочет, чтобы общественное недовольство было направлено не на него, а в другую сторону.
После обнародованной информации возникают и другие вопросы. Например, почему не публикуют данные о доходах приближенных к Лукашенко бизнесменов?
Или почему на многих госпредприятиях, где их главы получают относительно скромную зарплату, заработки рабочих еще ниже, чем у работников частных торговых сетей, чьими зарплатами возмущается Лукашенко?
Павел Войт, «Салідарнасць»