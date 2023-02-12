«Активно обсуждается, что и в Бресте закроют пункт перехода» 11 12.02.2023, 13:58

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Что происходит в Гродно после закрытия пункта пропуска «Бобровники».

Как сообщал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Журналисты av.by пообщались с гродненцами после закрытия пункта пропуска «Бобровники». Кроме того, позвонили в некоторые фирмы, занимающиеся пассажирскими перевозками, — уточнили у них, как теперь можно попасть в соседний Белосток. И побывали в «Привалке» — глянули, увеличился ли там транспортный поток.

«За месяц поездок можно было заработать две-три средние зарплаты»

До закрытия пункта пропуска «Брузги — Кузница» Юлия ездила в Польшу почти каждый день. Перевозила товары под заказ: моторные масла, порошки, подгузники. Точной прибыли девушка назвать не может — говорит, все зависело от того, что переправляет.

— Ездили через «Кузницу» почти каждый день. И заработать две-три средние зарплаты могла легко. С «бобрами» (так местные называют пункт пропуска «Берестовица — Бобровники». — ред.) так, конечно, не получалось, но все равно два-три раза в неделю выезжали стабильно. А гонять через «Привалку» с такими очередями и медленной работой литовцев, думаю, станет очень проблематично. Поэтому пока не знаю, что будем делать дальше.

«В Гродно покупали только молоко и мясо»

А вот Ольга ездила в Польшу через Литву всегда. Даже с учетом такого круга на дорогу уходило все равно меньше времени — в литовском направлении очередей из легкового транспорта не было никогда. Сейчас, говорит девушка, и в «Привалку» придется ездить с палаткой — очереди непременно вырастут:

— Ездили в Польшу один-два раза в месяц. Покупали там абсолютно все. В Гродно в магазин ходили только за молоком и мясом, — говорит белоруска. — Из продуктов за границей в первую очередь брали фрукты и овощи. У нас и близко нет в продаже того, что есть там. Либо есть, но за космические деньги. Например, ягоды в зимний сезон: 250—300 граммов голубики стоили 8—10 злотых (примерно 5 рублей), сочное спелое манго — 8 злотых (4 рубля) за килограмм. На бытовую технику разница в цене колоссальная. Привезешь один телевизор — и окупается стоимость визы вместе с регистрацией.

«За одну поездку зарабатывал 100 долларов: возил моторное масло и запчасти»

Сергей получал в среднем 100 долларов с одного путешествия в Польшу:

— Доставлял некоторым СТО автомобильные запчасти. Схема простая: клиент сам заказывает в интернет-магазине нужные ему компоненты, а я везу сюда. Себе оставляю «ваты». Даже при таком раскладе это выгодно для автовладельца. Во-первых, у нас сейчас не все детали найдешь, а если под заказ — ждать приходится, бывает, месяцами. Ну и во-вторых, большинство комплектующих там дешевле в два раза. Вот и считайте…

На вопрос, что сейчас планирует делать с учетом закрытой границы, мужчина пожимает плечами:

— Я пока присматриваюсь к ситуации. Вы же сами понимаете: сегодня там — так, завтра — все иначе. Уже активно обсуждается в группах, что и в Бресте закроют пункт перехода. Правда это или нет — не знает никто.

А что с маршрутными такси: как уехать из Гродно в Белосток?

Журналисты av.by позвонили в некоторые гродненские компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в Белосток и Варшаву, и спросили, как сейчас попасть в соседнюю страну. В одной фирме нам предложили обратиться в понедельник:

— Мы сейчас не знаем, как будем осуществлять поездки в Польшу. Для того чтобы делать это через Литву, необходимо менять некоторые документы, так как у литовцев свои правила, — сказал собеседник. — В выходные мы попробуем пустить первые рейсы, и там уже будет все известно.

А вот в другой компании журналистам с ходу предложили забронировать билеты в любой день. Естественно, дорога в Белосток будет проходить через «Привалку». И польский город уже не кажется таким соседним — чтобы добраться до него, потребуется проехать на 200 километров больше обычного.

— А что там с очередями? Долго придется стоять?

— Ничего пока вам не можем сказать.

«Начнется рабочая неделя — и здесь будет транспортный коллапс»

В субботу утром журналисты av.by отправились в пункт пропуска «Привалка — Райгардас», чтобы посмотреть, выросли ли очереди там, и узнать, о чем говорят водители в «колейках».

Хвост фур журналисты заметили в двух километрах от пункта перехода. Традиционно здесь две очереди — платная и бесплатная. Пробираться между большегрузами было крайне сложно. Полосы дороги узкие, машины стоят в несколько рядов, оставляя узкий проезд для встречного транспорта. Сложно представить, что будет, когда сюда нахлынет большой поток легковых машин, маршруток и грузовиков.

У обочины замечаем припарковавшийся легковой автомобиль. Водитель достает из багажника велосипед, вешает на плечи рюкзак.

Максим (так зовут мужчину) работает в польской компании по обслуживанию грузовых машин. Сейчас он направляется в Друскининкай, где его ждет шофер сломавшейся фуры. Гродненец говорит, что раньше ездил в основном на авто, но в этот раз решил перестраховаться ввиду сложившейся ситуации и пересечь границу на велосипеде, объехав всю очередь легковушек.

— Кстати, не сказать, что тут значительные скопления сейчас. Немного больше обычного, но не критично. Другой вопрос, как будут работать литовские пограничники: быстро или медленно. Поеду — узнаю.

Журналисты созвонились с Максимом спустя час и спросили о ситуации на самом пункте. Парень еще не прошел границу, но и коллапса никакого не было — все работали в штатном режиме.

В «колейке» из легковушек встретилась машина на польских номерах. Интересно, что водителя привело на литовскую границу.

На обочине стоят мужчина и женщина. Супруги едут в Клайпеду — они живут там последние полгода.

— Неизвестно, что станет с этим погранпереходом. Здесь и раньше можно было простоять по пять-шесть часов. А сейчас на прохождение границы придется тратить сутки, а то и больше, — говорит мужчина. — Литовцы никогда активно не работали — оформляли три-четыре машины в час. А теперь все же повалят сюда. И маршрутки, и автобусы!

Маршрутного такси, впрочем, в очереди не заметно. Мужчина говорит, что нужно время на перерегистрацию рейса:

— В выходные, понятное дело, никто не будет этим заниматься. Но вот начнется рабочая неделя — и здесь грянет транспортный коллапс. А условия есть для длинных очередей?.. Туалетов нет, только елки и сосны, — отмечает собеседник.

«Стояли в «Бобровниках», теперь — здесь»

Если очередь легковушек относительно небольшая, то вот водителям грузовиков повезло меньше. Цепочка растянулась почти на два километра. Конечно, эти места помнят скопления и посерьезнее, но медлительность работы литовских пограничников не вселяет в дальнобойщиков никаких надежд.

Гродненский водитель фуры о закрытии пункта пропуска «Берестовица» узнал от своего польского шефа по СМС за сутки до этого.

— Мы сначала там простояли (в пункте пропуска «Берестовица — Бобровники») несколько дней.

На переоформление ушло десять часов.

— Всего на переоформлении было 250 машин плюс еще «перецепы». Я с коллегой оказался 90-м в очереди. Переоформились, потом ночью приехали сюда и заняли свое место. А здесь полный бардак, — мужчине уже сложно сдерживать свои эмоции. — Я впервые на этой границе, и такого я еще не видел!

Наличие двух цепочек, платной и бесплатной, — давний предмет спора среди дальнобойщиков, которые пересекают границу в «Привалках». Счастливые обладатели специальных пропусков в разы быстрее проходят ее, оставляя своих коллег-«бесплатников» в хвосте километровых очередей.

В очереди активно обсуждают возможное закрытие и других границ. Подобная информация, которой нет официального подтверждения, все чаще звучит среди шоферов.

— Что будем делать тогда? Вернемся в Гродно и пойдем в автобусный парк работать водителями, — то ли в шутку, то ли всерьез говорит гродненский дальнобойщик.

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