Украинские компании сворачивают бизнес в Беларуси 3 12.02.2023, 13:59

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О закрытии своих представительств объявили еще две фирмы.

В Мингорисполкоме в январе приняли заявления о закрытии белорусских представительств от руководства Киевского витаминного и Пологовского маслоэкстракционного заводов, сообщает издание Officelife.media. С начала войны в Украине о прекращении деятельности на территории Беларуси заявили более десятка бизнесов из соседней страны.

Офис Киевского витаминного завода открылся в Беларуси в 2011 году. На тот момент он был первым зарубежным представительством фармпроизводителя, до этого свою продукцию — витамины, лекарственные препараты, пищевые добавки и ветпрепараты — продавал только через дистрибьюторов.

Кстати, весной прошлого года белорусский Минздрав сообщал, что на нашем рынке было всего около 40 наименований украинских лекарств различных производителей, всем им нашли замену.

Продукция Пологовского маслоэкстракционного завода известна белорусским потребителям по торговой марке «Славiя».

В 2020—2021 годах завод входил в топ-14 украинских производителей подсолнечного масла. В марте 2022 года город Пологи вместе с некоторыми другими населенными пунктами Запорожской области перешел под контроль России. Судя по сообщениям в СМИ, завод был частично разрушен во время боевых действий.

В числе украинских бизнесов, которые ушли из Беларуси раньше, — одна из крупнейших фармацевтических компаний на постсоветском пространстве «Фармак» и производитель хозяйственных и гигиенических товаров «Эргопак» («Мелочи жизни», Novax, Morning Fresh).

«Фармак» поставлял несколько десятков лекарств на белорусский рынок, включая антисептики, седативные и другие, «Эргопак» — товары для дома.

В марте прошлого года остановил свое производство и крупнейший украинский работодатель в Беларуси.

На Светлогорском заводе сварочных электродов в лучшие времена работало свыше 450 человек, но с начала войны в Украине его владелец — винницкая компания «ПлазмаТек» — прекратил выпуск сварочных электродов и отозвал топ-менеджеров. В декабре прошлого года Лукашенко поручил правительству до нового года принять завод в собственность государства.

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