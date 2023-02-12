Очень медленное «наступление» 2 12.02.2023, 14:07

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Что на самом деле происходит с российскими войсками на Донбассе?

По мнению военных экспертов и украинского Генштаба, на этой неделе российская армия начала наступление на Донбассе, которое ждали и к которому готовились. Предположительно, военные РФ в самые коротки сроки планируют прорвать украинскую оборону и выйти к границам Донецкой области. Реалистична ли их цель? Ситуацию «Настоящему Времени» прокомментировала эксперт американского Института изучения войны Екатерина Степаненко.

– Россия пошла в наступление в Луганской области. Это можно считать началом нового масштабного наступления?

– В принципе, да. Мы видели накопление военных в той части – Сватово-Кременная линия. Мы предполагаем, что они хотят дойти до административных границ Донецкой области. Мы наблюдали за ситуацией на этой фронтовой линии довольно давно и видели, что где-то в конце ноября – в декабре россияне начали стаскивать много техники на фронтовые линии. Также они перебросили свой десант из Херсонской области и готовили мобилизованных на территории Беларуси, которых они планировали отправить и планируют до сих пор отправить на этот участок на западе Луганской области.

Что я могу сказать по поводу того, что мы видим сейчас? Это довольно медленное наступление. Украинские войска держат свои позиции и держат оборону, а россияне пытаются медленно пробраться в сторону Лимана и отбить украинские позиции от Кременной. Мы видели примерно такое же наступление, когда россияне пытались атаковать Северодонецк и Лисичанск летом. Это было очень медленное наступление. Оно стоило многих жизней.

Я не уверена, что у России сейчас сил хватит, чтобы сделать наступление такое, какое они себе там представляют. Как украинцы у границы с Харьковом, пробьют одну цель, одну точку в обороне и пойдут, дойдут до самой границы Донецкой области. Мы у них не видели улучшения компетенции их сил, мы не видели сильные изменения в дисциплине или какую-то дополнительную подготовку мобилизованных подразделений. Так что сказать, что мы увидим какое-то там супернаступление, которое пройдет до границы Донецкой области, я в ближайшее время не наблюдаю и не уверена, что они смогут это сделать за шесть или за двенадцать месяцев. И я думаю, если Запад будет давать дополнительное вооружение Украине, мы даже можем увидеть какую-нибудь кульминацию этого наступления, которое поможет потом украинцам начать новое контрнаступление. Может быть, летом.

– Американский журнал Foreign Policy утверждает, что у российской армии наготове уже 1800 танков, почти четыре тысячи бронемашин, более 2,5 тысяч артиллерийских систем. Где сейчас вся эта техника?

– Мы видели переброски на запад Луганской области. Это был момент, где мы видели концентрацию.

– Какие могут быть задачи у наступления? Где оно, вероятнее всего, будет проходить?

– Мы сейчас видим два района наступления. Мы видим Бахмут, который раньше был под наступлением «вагнеровцев», то есть в какой-то мере Шойгу и министерство обороны все-таки сберегали свои силы и кидали «вагнеровцев» на бахмутское направление. Сейчас они переправили туда десантников, которые пытаются штурмовать. То есть это одна часть наступления.

Вторая часть – это попытаться вернуться на позиции в районе Лимана, которые граничат с Донецкой и Луганской областями. Я предполагаю, это более такая концентрированная атака. Хотя мы видим, они также пытаются продвинуться в Угледаре, не совсем понятно, какая цель в Угледаре, особенно если посмотреть на географию.

– Появляются слухи, что «ЧВК Вагнера» убивает своих же бойцов: расстреливают или даже добивают лопатами. Видите ли вы подтверждения этому? И почему так происходит?

– Нам и не нужны подтверждения: Евгений Пригожин сам где-то в октябре или ноябре сказал, что «да, я поддерживаю убийство дезертиров». Еще один пример: недавно Пригожин упаковал Игоря Гиркина (Стрелкова), который националист, и во многих кадрах он делал акцент на том, что если Гиркин попадет в батальон «Вагнера» и еще в какое-то там подразделение в «Вагнере», то это будет ему как наказание за то, что он ушел из Славянска в 2014 году.

– Как вы перепроверяете информацию из пророссийских «Z-каналов»?

– Во-первых, у нас очень много источников, которые мы читаем, мы читаем и украинские источники, и американские тоже, мы видим геолокации, мы занимаемся картами. Можно представить, что может быть правдой, а что может быть неправдой.

Когда ты каждый день их читаешь, уже понимаешь, где они могут немного пригубить, могут что-то прибавить, какая у них цель, кого они пытаются поощрять и продвигать в своих постах.

На картах у нас есть желтый уровень: обозначенная территория, которая сейчас в очередной раз под контролем России, под оккупацией, а есть еще промежуток такой желтенький, и мы его используем, чтобы показать, что русские говорят, куда они дошли. Это нам тоже помогает посмотреть, сколько раз они врали, т.е. если мы, например, посмотрим на все отчеты, которые мы читали по поводу Марьинки, что ее на 70% захватили, у нас уже есть с чем сравнить опять же эти карты. Сколько раз они говорили, что наступают, потом другие опять же «Z-каналы» говорят, что «нет, мы еще не продвинулись». Надо смотреть это все каждый день, анализировать и реально понимать, кто твой источник.

– Вы часто пишете, что Россия готовится к затяжной войне. Как это влияет на тактику сторон?

– Затяжная война Путину нужна только для того, чтобы сдержать контрнаступление Украины. Мы видели тенденцию информационных операций до начала повторного наступления на Луганскую область, мы видели опять же все диалоги по поводу «мы готовы сейчас идти на переговоры, все-таки мы не готовы». От Лаврова, от Путина мы все это наблюдали. Цель этого всего – удержать Запад от поставки дополнительных систем, которые в принципе могли бы помочь Украине сразу выиграть эту войну.

Чем больше Запад дает помощи, тем быстрее Украина продвигается – и делает это довольно эффективно, если посмотреть на Херсон и Харьковскую область. Цель этой задержанной войны – чтобы Запад и Украина просто устали от этого всего, чтобы украинцы потеряли много солдат, это все-таки имеет социальные эффекты. И так же на Западе: чем дольше идет война, это тоже может быть проблемой, сколько люди все-таки могут поддерживать ее, появляется риторика, что фронтовые линии сейчас в тупике.

Путину нужна эта длинная война для того, чтобы сдержать, чтобы напугать Запад, чтобы они устали от того, что надо помогать Украине. И я очень надеюсь, что сейчас новые поставки покажут, что все-таки это не так, это может быть не затяжной войной, чем быстрее Украина получит возможность выиграть ее.

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