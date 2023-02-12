Активиста «Народной Грамады» осудили на два года колонии 2 12.02.2023, 14:17

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Алексей Киреев

Незаконный приговор вынес «суд» Советского района Минска.

Суд Советского района Минска 10 февраля вынес приговор 50-летнему политзаключенному Алексею Кирееву, обвинив его в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса). Дело рассматривал судья Александр Волк, сообщает «Весна».

Активиста «Народной Грамады» Алексея Киреева задержали 28 октября 2022 года и после 10 суток в изоляторе перевели в СИЗО №1 на Володарского по уголовному делу за участие в акциях протеста в 2020 году.

Известно, что Алексей участвовал в акциях протеста в 2020 году, одна из них происходила 27 сентября, задерживался с начала избирательной кампании около десяти раз, трижды был наказан административными арестами на сроки от 5 до 15 суток.

Суд признал Киреева виновным и приговорил активиста к лишению свободы сроком на два года в условиях общего режима.

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