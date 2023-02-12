В Беларуси продают «золотые» огурцы 1 12.02.2023, 14:45

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Откуда такие цены?

Каждый год в середине февраля приходится задаваться примерно одними и теми же вопросами: во-первых, когда уже весна, во-вторых, что там с ценами на очередной овощ. В прошлом году в межсезонье разгорались страсти по капусте, теперь очередь удивлять дошла до огурцов, пишет onliner.by.

В гипермаркетах можно встретить два вида огурцов с впечатляющим разрывом в цене. Например, вот ценники из Green.

Похожая ситуация в «Короне»: два вида огурцов, отличающихся по цене практически в два раза.

Те, что дешевле, — белорусские. Дорогие приехали из России. Рядом с ними ананасы и манго уже не выглядят какой-то роскошью.

В «Евроопте» предлагали огурцы по 11,99 рубля.

13,99 рубля — это цена из «Гиппо».

На днях в соцсетях стали вирусными огурцы из «Белмаркета» по 18,53 рубля, которые обнаружились в обычном магазине просто по дороге домой.

В сети нам объяснили, что в межсезонье поставок из белорусских теплиц меньше, а в этом случае на российские огурцы не делали торговой надбавки, потому что они и без нее были дорогими.

— На данный момент действительно есть сложности с поставками огурца белорусского производства ввиду межсезонья. Цены на российский огурец сформированы даже без применения торговой надбавки ввиду высокой закупочной цены.

Напомним, сейчас законодательством установлено, что максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) может быть не выше 30%.

В магазинах, куда попал результат работы белорусских теплиц, например в «Соседях», огурцы не сильно выбиваются из общего ценового ряда. Но особого ажиотажа возле них все равно нет.

Февральским чудом выглядит цена на огурцы в «Дионисе» в Уручье — 6,43 рубля.

Откуда такие цены?

Как правило, в феврале на полках в основном российские огурцы и немного белорусских. С белорусским овощем сейчас ничего экстраординарного не произошло: в межсезонье собственного производства мало, а тратить на отопление и свет надо много.

Судя по цифрам Белстата, в последние пять лет февраль для любителей огурцов был самым экономически невыгодным месяцем, только с марта цены понемногу начинали идти вниз.

— В холодный период года либо огурцы и помидоры производятся в защищенном грунте (с использованием отопления и освещения), либо их производство не осуществляется вовсе, потребность организаций торговли удовлетворяется преимущественно за счет импортных поставок. В данный период отмечается увеличение отпускных и розничных цен, — поясняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В России у огурцов аналогичная сезонность, но в этом году цены резко взлетели. К февралю огурцы стали лидером подорожания среди продуктов с начала года. Производители объясняют это ростом цен на электроэнергию.

В России публикуют недельную инфляцию, и, по последним данным на 6 февраля, цены на огурцы выросли по сравнению с концом декабря 2022 года на 53,6%, пишет РБК. На сайте Белстата сейчас есть только данные за январь: выходит, что за месяц огурцы подорожали на 6,6%. Вероятно, по итогам февраля цифра вырастет.

Если посчитать стоимость салата из огурцов и помидоров по Белстату, то получится, что порция в 300 граммов за год подорожала с 2 до 2,5 рубля, или на 25%. Пока экономически выгоднее винегрет: в январе 2023-го свекла, капуста, картошка, морковь и лук стоят дешевле, чем год назад.

Постепенный откат цен на огурцы может начаться в марте. Крупные сети говорят, что обычно в это время уже есть бесперебойные поставки белорусских огурцов. Можно рассчитывать, что российские тоже подешевеют: в ассоциации «Теплицы России» ожидают, что через две недели начнется массовое плодоношение огурцов в теплицах без искусственного света и цена на них упадет в полтора-два раза.

«Осталось потерпеть буквально до конца февраля, и уже в полном объеме новый урожай тепличных огурцов появится в магазинах. И в марте мы уже будем полностью обеспечены нашим огурцом», — считает министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

А можно привезти не из России?

В 2021 году больше 90% огуречного импорта обеспечивала Россия (последние доступные данные Белстата). На втором месте была Турция, на которую приходилось меньше 4%. Сейчас в МАРТ говорят о том, что логистика из Турции усложнилась, пока единственный рынок — Россия.

В том же «Дионисе» сейчас есть турецкие колючие огурцы, которые многие считают «настоящими». Они стоят 8,18 рубля. Но импортеры, к которым мы обратились, говорят, что массово заниматься поставками огурцов из Турции не очень выгодно.

— Это опасная позиция: зачем везти его сюда, когда есть белорусский огурец и постоянные поставки из России? Был опыт поставок, но турецкий огурец не лежкий, логистика — это 7—8 дней доставки, он усыхает за это время, и ни одна приемка на складах крупных сетей его не возьмет.

Сейчас большая цена на полках, так как нет белорусского огурца. Предположу, что сети пытаются закрыть место на полке хоть чем-то, в данном случае — дорогими российскими огурцами.

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