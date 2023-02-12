Видеофакт: Украинские морпехи ярко расправились с тяжелым гранатометом россиян 12.02.2023, 14:48

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СПГ был уничтожен вместе с расчетом и боекомплектом.

Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет, не оставлявший в покое бойцов в Донецком направлении. Одного попадания было достаточно, чтобы уничтожить СПГ россиян вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

«Пилоты БПЛА 501 отдельного батальона морской пехоты ювелирно отправили за российским кораблем враждебный расчет СПГ в Донецкой области», - говорится в сообщении.

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