Видеофакт: Украинские морпехи ярко расправились с тяжелым гранатометом россиян
- 12.02.2023, 14:48
- 1,320
СПГ был уничтожен вместе с расчетом и боекомплектом.
Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет, не оставлявший в покое бойцов в Донецком направлении. Одного попадания было достаточно, чтобы уничтожить СПГ россиян вместе с боекомплектом.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
«Пилоты БПЛА 501 отдельного батальона морской пехоты ювелирно отправили за российским кораблем враждебный расчет СПГ в Донецкой области», - говорится в сообщении.