В Гомеле модернизируют «Шахеды»? 4 Артем Черников

12.02.2023, 14:52

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Очередной повод для усиления санкций против военного преступника Лукашенко.

20 декабря 2022 года было принято решение, что ОАО «Гомельский радиозавод» присоединяют к ОАО «Гомсельмаш». В общем это тот самый нередкий случай для белорусских предприятий - убыточный завод присоединяют или объединяют с более успешным. Однако сейчас ситуация несколько иная.

Гомельской радиозавод уже давно считается банкротом, хоть и официально им не объявлен. Предприятие прямо относится к военно-промышленному комплексу Беларуси, а соответственно его нужды покрываются за счет министерства обороны страны, то есть с налогов белорусов. Построенное во времена «холодной войны» предприятие медленно, но верно начало скатываться после распада Советского Союза. За последние годы, а именно с 2015 по 2020 год, выручка предприятия сократилась с 18,6 млн до 3,1 млн рублей. А в период с 2019 по 2022 численность рабочих упала с 560 человек до 100. Зарплата в 2020 году составила всего лишь 551 рубль до вычета налогов.

Директор предприятия Игорь Семковский заявил, что проблемы с выплатой зарплаты рабочим возникли с 2017 года. Именно тогда пошли массовые сокращения людей. А необходимость брать все больше кредитов для погашения долгов перед сотрудниками не выровняла положение, а лишь вогнало завод в еще большие долги, вынуждая распродавать имущество.

Благодаря присоединению радиозавода к Гомсельмашу предприятие получит такие же налоговые и коммунальные льготы, какими пользуются другие компании холдинга, что значительно снизит долговую нагрузку.

Хотя завод официально и специализировался на выпуске и ремонте спецтехники, военное прошлое никуда не ушло. Именно это и спасало от признания предприятия банкротом. Гомельский радиозавод производит и продает комплекты запасных частей и принадлежностей к 152-мм пушке-гаубице Д-20 «Хитин», танковой пушке 2А46М, 130-мм пушке M-46, 152-мм самоходной гаубице «Акация», 152-мм пушке 2А36 «Гиацинт-Б».

С началом войны в сетях начала появляться информация, что именно на радиозаводе в Гомеле ремонтировалась российская техника. А после заключения контракта России с Ираном о поставке дронов Shahed-136 появилась информация, что на Гомельском радиозаводе могут «дорабатывать» иранские беспилотники-камикадзе. А именно, их красят в другой цвет и наносят инвентарный номер с надписью «Герань-2».

Неизвестно, чем займется завод после того, как процесс присоединения к Гомсельмашу закончится. Однако уже можно заявлять, что совместное предприятие будет считаться предприятием двойного назначения или вовсе, относящееся к ВПК. Попавшая под санкции сельхозтехника с трудом продается даже на африканском рынке, потому как из-за санкций цены на «белорусскую» технику, состоящую из деталей, произведенных на Западе, резко выросли.

Пока известно, что сбытом техники на африканском континенте занимается компания «Афтрейд DMСС». Сбыт сейчас составляет не более чем 20-30 комбайнов в год, а новый контракт включает мизерные 66 млн. долларов, что не подразумевает резкое увеличение единиц проданной техники, так как затраты на логистику из этой суммы будут колоссальных размеров. А получение статуса военно-промышленного предприятия - это очередная цель как для усиления санкций, так и для «Хаймарсов», если вдруг преступник Лукашенко решит полноценно вступить в войну.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»