Зенон Позняк об Эдуарде Лобове: Он утверждал правду с оружием в руках

Зенон Позняк об Эдуарде Лобове: Он утверждал правду с оружием в руках3
- 12.02.2023, 14:59
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История дала шанс белорусам расправиться с «русским миром» и обрести свободу.
Вчера в Варшаве простились с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым, который погиб в Украине.
На церемонии прощания выступил и лидер «Вольнай Беларусi» Зенон Позняк, соощает Charter97.org.
В своей речи политик отметил, что Россия на протяжении двухсот лет ведет геноцид белорусского народа, а главной отличительной чертой этой политики является ложь:
— Всегда были белорусы, которые видели правду, были справедливыми и боролись за правду. Именно к таким людям принадлежал Эдуард Лобов. Он говорил правду тогда, когда она была запрещена. Его преследовали, он cидел в тюрьме. Перед тем, как погибнуть, он утверждал эту правду с оружием в руках.
Также Зенон Позняк обратил внимание на то, что Лукашенко пустил в страну российских военных, которые оккупировали Беларусь, а затем напали на Украину:
— Люди увидели настоящие лицо зверя. Люди увидели, что русский мир — это фашизм. Люди увидели бандитов, которые прикрывают свои преступления ложью. Люди справедливости и правды, белорусы, поехали в Украину защищать независимость с оружием в руках. Таким был Эдуард Лобов.
Лидер «Вольнай Беларусi» рассказал и о поездке в Бахмут, где встретился с бойцами полка Калиновского:
— Их много, сотни. Я видел их глаза, слышал их разговоры, их патриотизм. Это будущее нашей свободы, нашей Беларуси. Они сражаются за независимую Беларусь и Украину, жертвуя своими жизнями. Они понимают, что история дал шанс украинцам, белорусам, полякам, всей Европе, чтобы расправиться с этим ордынским Мордором, который стал причиной двух мировых войн и хочет развязать третью. Но такие люди, как Эдуард, как полк Калиновского, как украинские воины, не позволят это сделать. Мордор будет разбит.