Страна убогой дипломатии 1 Telegram-канал «Сито Сократа»

12.02.2023, 15:07

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Покорен очередной Эверест самобытности.

В календаре профессиональных праздников России существует день дипломатического работника. Появился праздник 21 год назад, а до этого у сливок политического класса ничего такого не было. Как говорят старожилы и ветераны дипслужбы, оно и к лучшему. К закрытой касте было не так много лишнего внимания, меньше показухи, и дышалось спокойнее. А сейчас к 10 февраля необходимо предъявлять общественности что-то вроде отчета о проделанной работе. Нужно показывать позитивные результаты, продвижение страны на международной арене. Так сказать, делать российский триколор более престижным в кругу ведущих наций мира. Цель дипломатии всегда была в трансляции мягкой силы страны, ее способности сдержанно продвигать свои интересы. Но в текущем году «самой лучшей страной мира» Россия видится лишь в глазах зашоренного кремлевского пациента.

Путин с присущей ему казенщиной отправил лишь поздравительную телеграмму. В ней сухо указывается на огромный успех людей Лаврова, которые смогли сорвать попытки западных стран изолировать Москву. В пику всяким там «вашингтонам», «лондонам» и «берлинам» РФ налаживает активное сотрудничество с «большинством стран мира», все больше со странами, названия которых 95% рядовых россиян не говорят почти ничего.

Российская дипломатия перед праздником напрягла свои мускулы и смогла договорится о приеме Лаврова в таких экзотических странах, как Мали, Мавритания и Судан. Тут ему и туарегский меч подарили, и в мавританское бубу облачили. Покорен очередной Эверест самобытности.

Конечно, регион африканского Сахеля сейчас на слуху из-за подрывной деятельности наемников из ЧВК «Вагнер», и, похоже, именно одиозный Пригожин выступил спонсором лавровского турне. Поразительная насмешка над всем МИД РФ, который стал зависим от персонажа, опутанного сетью международных санкций. Выглядит все кисло и неприглядно.

Картину зеленой тоски органично дополняют многочисленные дежурные интервью российских послов из ведущих стран мира, исполненные траурных формулировок. «СВО» нанесла сокрушительный удар по шпионским точкам Кремля в местах их традиционной дислокации, ведь с февраля 2022 года сотни элитных дипломатов и подкрышников ГРУ-СВР выдворили домой. Многие из них остались без работы или отправились лакеями обслуживать пригожинского спрута. Оттого вместо здравниц отовсюду слышны лишь заупокойные отчеты. Польша – «отношения стремятся к нулю»; Греция – «к нам относятся со слепой ненавистью»; Черногория – «страна не хочет вредоносных влияний Москвы»; Австрия – «отношения натянутые и формальные»; Австралия – «Канберра делает ставку на стратегическое поражение России»; ЕС – «не готов взаимодействовать с современной Россией»; Нидерланды: «все отношения заморожены»; Швейцария – «отношения на грани низшей точки»; Южная Корея – «нет желания искать новые формы кооперации со страной-агрессором». Про отношения с США, Великобританией, Германией вообще говорить нечего.

В международных организациях у россиян сплошь и рядом провалы, которые они списывают на «политизацию».

Как чуда российские дипломаты ждут приезда китайского друга Си, а он как-то не торопится к своему вассалу, который не убедителен в бесчеловечном кровопролитии в Украине. При этом в день дипломатии силы страны-террориста нанесли по Украине массированный ракетный удар, использовав более 100 ракет. Две ракеты вдобавок нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы. Таков он – «весомый вклад в укрепление мира». Неостановимое лицемерие.

Вероятно, Шойгу и Герасимов еще и мстят Лаврову, который стал прислугой у Пригожина. Тем более он конкурент министра-оленевода по «Единой России». Уже даже профпраздники форсируют гибельную грызню внутри верхушки и только усиливают закономерный скепсис широких масс по отношению к российскому МИДу – бесполезному ведомству в условиях агрессивной войны.

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