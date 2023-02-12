ВСУ выловили под Угледаром еще одного выжившего морпеха из 155-й бригады РФ 2 12.02.2023, 15:22

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Командование бросило россиян, сказав им «держитесь сами».

В плен ВСУ под Угледаром попал боец 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ Иван Кучаев. Оккупант обвинил командование в том, что его с сослуживцами якобы бросили.

Видео допроса российского морпеха доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Пушечное мясо в 155-ю бригаду, судя по всему, набирали со всего Тихоокеанского флота. Кучаев уверяет, что в группировку привлекали в основном военных, у которых истекал срок контракта или у которых имелись конфликты с командованием. Его, например, еще в ноябре перевели из большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев».

«При попадании в Украину при выполнении задачи своим командованием были оставлены. При запросе эвакуации командир с позывным «Мохчи» проигнорировал, сказал держаться самим. Командир с позывным «Киров» высказал точно такое же... Своим командованием были оставлены, пришлось сдаться в плен», - пожаловался пленный.

Как сообщал сайт Charter97.org , ранее ВСУ показали допрос еще одного российского морского пехотинца, которого взяли в плен в подвале в районе Угледара. Военный сообщил, что половина их личного состава была ликвидирована при штурме.

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