Как выглядит квартира с самым дорогим квадратом в Минске, которую продали в январе 12.02.2023, 15:27

Совсем рядом с ней расположен заказник, через несколько домов — пруд.

Телеграм канал «Будни риэлтора» показал квартиру с самым дорогим квадратным метром, проданную в январе. Это просторная двушка в Лебяжьем. Смотрим, сколько стоит и как выглядит.

Квартира находится в ЖК «Олимпик Парк» в Лебяжьем. Совсем рядом с ней — заказник, через несколько домов — пруд.

Это семиэтажный каркасно-блочный дом 2020 года постройки в благоустроенном дворе без машин. В квартире 75,5 квадратного метра. Гостиная, совмещенная с кухонной зоной, занимает около 30 «квадратов». Интересная деталь здесь — отдельно стоящий островок с варочной панелью. В этой комнате есть выход на застекленную лоджию с панорамными окнами.

Спальня в квартире занимает около 20 «квадратов». Вот так она выглядит.

В совмещенном санузле установлена душевая и два умывальника.

В квартире есть гардеробная и кладовая. В ремонте сделан акцент на натуральные материалы.

Стоимость квартиры — 259 тысяч долларов. Выходит, что самый дорогой «квадрат» января — 3 430 долларов. Кстати, эта квартира почти самая дорогая, проданная в январе, пишет агентство «Авангард Недвижимость». Она занимает второе место в топе и уступает лидирующей по цене квартире на Володарского, 17 всего тысячу долларов.

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