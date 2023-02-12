Украинский генерал: Путин бросил в бой последние резервы 1 12.02.2023, 15:29

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Глава РФ отдал приказ «захватить Донбасс» до 1 марта.

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед своей армией захватить всю Донецкую и Луганскую область до 1 марта.

Руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж в комментарии «Обозревателю» отметил, что бои будут очень жестокие.

«Путин поставил задачу до 23-24 февраля захватить Бахмут и продвинуться на Сватово-Креминном направлении, а до 1 марта захватить всю Донецкую и Луганскую область», – заявил Маломуж.

По его словам, на новое наступление враг бросил все последние резервы – ВДВ, морской пехоты, части, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии и других горячих точках.

«Поэтому впереди тяжелые бои. Я думаю, они могут врезаться на километры. Но мы готовы к таким действиям. Мы отслеживаем все передвижения врага. Готовятся мощные оборонительные системы и маневры в отношении контрударов, фланговых ударов, возможно, контрнаступательных операций тактического уровня, а в перспективе и стратегического», - подчеркнул генерал.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал, что агрессор Россия в ходе своего наступления на Украину применит уже новую тактику. Враг намерен действовать в рамках так называемого ползучего наступления. Атаковать оккупанты будут на двух направлениях – востоке и юге. По мнению министра, оккупировать всю Украину враг уже не будет пытаться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупанты РФ готовы пойти в атаку к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Ожидаются наступательные действия на определенном направлении. Директор Кремля Путин поставил оккупантам задачу захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что агрессору России не удастся достичь значительных успехов в ходе своего нового наступления. Как полагает американский военный, россияне не решили свои проблемы с логистикой и кадрами. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек они не смогут осуществить прорыв.

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