Поезд Москва-Минск опаздывает почти на два часа

Поезд Москва-Минск опаздывает почти на два часа2
- 12.02.2023, 15:45
- 4,816
По техническим причинам.
Поезд Москва-Минск, который в воскресенье утром вышел из российской столицы, задерживается почти на два часа по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе БелЖД.
— 12 февраля 2023 года поезд №717 Москва-Минск отправлением из Москвы в 6.20 по техническим причинам следует с опозданием на 1 час 50 минут, — сообщил перевозчик.
По расписанию поезд должен был приехать на минский вокзал в 13.10, однако из-за задержки ориентировочное время прибытия — 15.00.