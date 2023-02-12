Поезд Москва-Минск опаздывает почти на два часа 2 12.02.2023, 15:45

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По техническим причинам.

Поезд Москва-Минск, который в воскресенье утром вышел из российской столицы, задерживается почти на два часа по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе БелЖД.

— 12 февраля 2023 года поезд №717 Москва-Минск отправлением из Москвы в 6.20 по техническим причинам следует с опозданием на 1 час 50 минут, — сообщил перевозчик.

По расписанию поезд должен был приехать на минский вокзал в 13.10, однако из-за задержки ориентировочное время прибытия — 15.00.

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