Зеленский ввел санкции против 200 человек 3 12.02.2023, 15:52

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Срок действия санкций – 50 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против 200 человек за войну России против Украины. Соответствующий указ (№75/2023) опубликован на сайте главы государства.

Зеленский подписал указ 12 февраля.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе.

Полный пакет персональных санкций вводится на 50 лет.

Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова.

СНБО, СБУ и Кабмин должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций, а МИД – проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Список лиц, против которых введены санкции, доступен для загрузки на сайте президента.

Зеленский ввел санкции против 199 граждан России и одного украинца – коллаборациониста, бывшего главного инженера Энергоатома Юрия Черничука, которого оккупанты назначили новым «директором» Запорожской АЭС.

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