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До +5°С ожидается в Беларуси в понедельник

  • 12.02.2023, 16:03
До +5°С ожидается в Беларуси в понедельник

Пройдут небольшие осадки.

Небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидается 13 февраля в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Ветер будет западный порывистый.

Ночью температура воздуха составит от минус 1 до минус 7 градусов, при прояснениях - 8-10 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.

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