До +5°С ожидается в Беларуси в понедельник
- 12.02.2023, 16:03
Пройдут небольшие осадки.
Небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидается 13 февраля в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Ветер будет западный порывистый.
Ночью температура воздуха составит от минус 1 до минус 7 градусов, при прояснениях - 8-10 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.