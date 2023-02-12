Спикер ВСУ о потерях РФ: Счет идет на роты и батальоны за сутки

Спикер ВСУ о потерях РФ: Счет идет на роты и батальоны за сутки1
- 12.02.2023, 16:05
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ВСУ за последние сутки ликвидировали около 900 российских оккупантов.
Динамика потерь России в войне против Украины «не сопоставима с боевыми действиями армии современного типа».
Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Когда счет идет на роты и батальоны за сутки, это понятно, что это не показатель для современной армии, такие потери. И это значит, что их и тактическая медицина не отвечает качественным западным образцам… не отвечает тактика боевых действий современным требованиям, и многие другие факторы, – отметил Череватый. – Их количество, набранное ими во время мобилизации, не переросло в качество ведения боевых действий. И напротив, сопротивление ВСУ, вообще сил обороны… оно переросло в качество».
По словам спикера восточной группировки войск ВСУ, «качество – это показатель уничтоженных оккупантов».
«Показатель качественных боевых действий сил обороны Украины», – добавил Череватый.