Спикер ВСУ о потерях РФ: Счет идет на роты и батальоны за сутки 1 12.02.2023, 16:05

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ВСУ за последние сутки ликвидировали около 900 российских оккупантов.

Динамика потерь России в войне против Украины «не сопоставима с боевыми действиями армии современного типа».

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Рада», заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Когда счет идет на роты и батальоны за сутки, это понятно, что это не показатель для современной армии, такие потери. И это значит, что их и тактическая медицина не отвечает качественным западным образцам… не отвечает тактика боевых действий современным требованиям, и многие другие факторы, – отметил Череватый. – Их количество, набранное ими во время мобилизации, не переросло в качество ведения боевых действий. И напротив, сопротивление ВСУ, вообще сил обороны… оно переросло в качество».

По словам спикера восточной группировки войск ВСУ, «качество – это показатель уничтоженных оккупантов».

«Показатель качественных боевых действий сил обороны Украины», – добавил Череватый.

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