Украинские бойцы показали уничтожение россиян на Бахмутском направлении 12.02.2023, 16:26

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Видеофакт.

Украинские бойцы продолжают ликвидировать оккупантов, которые пытаются штурмовать на Бахмутском направлении. В сети показали очередное видео уничтожение россиян.

«Оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции под принуждением своих командиров. Но чем больше их лезет, тем больше калеится и умирает. Работа одного из механизированных батальонов 93-й бригады Холодный Яр на Бахмутском направлении», - говорится в описании под видео.

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