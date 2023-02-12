СМИ: Мощи белорусской святой Ефросиньи Полоцкой на аукцион Ebay не выставлялись 1 12.02.2023, 16:38

Мощи преподобной Ефросиньи Полоцкой находятся в Полоцке в Спасо-Евфросиниевском монастыре.

Стало известно, что мощи преподобной Ефросиньи Полоцкой не выставлялись на американский аукцион Еbay и по-прежнему находятся в Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке. Информацию подтвердили читатели портала smartpress.by, которые специально посетили монастырь.

Сайт напомнил, что в начале февраля 2023 года среди лотов, которые были выставлены на аукцион Ebay, появился серебряный ковчег. Как утверждаюсь, в нем находятся мощи преподобной Ефросиньи. Что касается стоимости лота, то она составляла на момент, когда он был выставлен, 88 долларов. Однако в дальнейшем она увеличилась до 2800 долларов.

После торгов на лоте указано, что он продан. Вместе с тем, многие эксперты сходятся во мнении, что на аукцион действительно могли выставить мощи Ефросиньи, но другой – Ефросиньи Александрийской.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».