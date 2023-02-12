Две украинские компании закрыли свои офисы в Беларуси 7 12.02.2023, 17:01

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В начала войны о прекращении деятельности на территории Беларуси заявили свыше десятка украинских бизнесов.

Украинские компании АО «Киевский витаминный завод» и ПАО «Пологовский маслоэкстракционный завод» закрыли свои представительства в Беларуси, пишет Office Life. По информации ресурса, заявления о закрытии приняли в Мингорисполкоме в январе.

Производитель фармакологической продукции «Киевский витаминный завод» открыл свой офис в Минске в 2011 году, он стал первым зарубежным представительством компании.

Продукция Пологовского маслоэкстракционного завода известна по торговой марке «Славiя». В марте 2022 года город Пологи Запорожской области перешел под контроль России.

По информации Office Life, с начала войны о прекращении деятельности на территории Беларуси заявили свыше десятка украинских бизнесов.

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