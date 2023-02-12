На сайте прокремлевской «Комсомольской правды» появились антивоенные тексты 7 12.02.2023, 17:18

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Поставивший их редактор назвал поступок «искуплением вины».

На сайте прокремлевской газеты «Комсомольской правды» в субботу, 11 февраля, появились тексты о преступлениях российской армии в Украине, незаконной аннексии Крыма Россией и пытках над политиком Алексеем Навальным. Внимание на публикации обратил проект «Продолжение следует».

Всего на сайте газеты были опубликованы 10 материалов, в том числе под заголовками «Крым — Украина. Россия обязана вернуть полуостров», «Россия стала жертвой оккупации путинским режимом», «Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле», «Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными».

Некоторые публикации сопровождались вступлением: «Материал не согласован с редакцией «Комсомольской правды», направлен на обличение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его шайки циничных воров у власти, которые учинили геноцид мирного народа в Украине".

На сайте "Комсомольской правды" 11 февраля появились призывы освободить Навального, тексты против войны с Украиной и о сопротивлении Путину. Сайт "Продолжение следует" опубликовал заявление их автора Владимира Романенко: "И в пропаганде есть люди, которые еще сопротивляются" pic.twitter.com/6dUUMMRM5C — DW на русском (@dw_russian) February 11, 2023

Тексты на сайте газеты опубликовал редактор новостей Владимир Романенко в качестве акции, приуроченной к годовщине начала войны. Как рассказал проекту «Продолжение следует» сам Романенко, в издании он работал с сентября прошлого года, а устроился туда из-за финансовых трудностей. После начала мобилизации он покинул Россию, но продолжил удаленно работать в «Комсомольской правде».

«Для меня такой шаг — это прыжок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось. Но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы — по мне, соразмерная плата за то, что я врал», - объяснил Владимир Романенко свой поступок, извинившись перед жителями Украины «за то, что участвовал во всем этом».

Публикации были удалены в течение 10 минут начальством Романенко, который больше не работает в издании. Выпускающий редактор написал ему, что не ожидал такого поступка, и заблокировал в мессенджере.

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