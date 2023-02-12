Данилов: Россия лопнет, как спелый херсонский арбуз 1 12.02.2023, 17:29

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Секретарь СНБО Украины поделился прогнозом о будущем России.

В ближайшее время Россия прекратит свое существование в существующих пределах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона 11 февраля. Видео опубликовал канал ТСН в YouTube.

Он напомнил, что еще в 1991 году некоторые нынешние партнеры говорили, что Украина не может существовать самостоятельно.

«Это было выступление президента Джорджа Буша 1 августа 1991 года, и через 18 дней треснул СССР, как спелый херсонский арбуз. То же самое будет и с Россией. Это будет обязательно. Она станет намного меньше, и может быть, тогда у нее появится какой-то ум», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Россия – колониальная империя, которая не сможет существовать в нынешнем виде, и это будет зависеть не от нее.

«Будет свободная Ичкерия, Татарстан, Дагестан – все это будет в ближайшее время, и к этому нужно готовиться и не делать вид, что если у них есть ядерное оружие, то этого не произойдет», – заверил Данилов.

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