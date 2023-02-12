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Количество жертв в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч

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  • 12.02.2023, 17:39
Количество жертв в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч

Землетрясение произошло 6 февраля.

В Турции в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля, погибли более 29 тысяч человек.

Об этом сообщает Gazete Duvar.

«По состоянию на 15.55 29 605 человек погибли в результате землетрясений», - заявили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.

При этом сообщается, что 147 934 человек, которые пострадали в результате стихийных бедствий были эвакуированы в другие провинции.

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