Появилось видео ракетного старта украинского БПЛА 3 12.02.2023, 17:50

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Дрон может нести на себе груз весом 75 кг на расстояние до 1000 км.

Появилось видео первого полета украинского БПЛА. Соответствующую запись обнародовал старший научный сотрудник химического факультета КНУ им. Шевченко и руководитель NAURocket Сергей Пипко.

NAURocket – студенческое конструкторское бюро экспериментального ракетостроения Национального авиационного университета (НАУ).

В начале 2023 года на государственном предприятии «Укроборонпром» заявляли, что разработка ударного дрона, который может нести на себе груз весом 75 кг на расстояние до 1000 км, прошла завершающую стадию и вошла в стадию, «о которой ничего нельзя говорить».

Известно, что разработанная модель украинских беспилотников будет частично состоять из деталей иностранного производства, однако разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, сборка и техническое обслуживание дронов осуществляется украинскими специалистами.

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