Мадридский «Реал» стал победителем клубного Чемпионата мира по футболу 2 12.02.2023, 18:10

В решающем матче мадридцы оказались сильнее футболистов «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

В марокканском Рабате состоялся финальный поединок клубного Чемпионата мира по футболу. Победителями стали игроки мадридского «Реала». В решающем матче они оказались сильнее футболистов «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии со счетом 5:3.

В Танжере в игре за третье место бразильский «Фламенго» добыл волевую победу над египетской командой «Аль-Ахли» со счетом 4:2.

В прошлом сезоне клубный чемпионат мира впервые выиграл английский «Челси» из Лондона, победивший в финале бразильский «Палмейрас» из Сан-Паулу со счетом 2:1. Чаще других победителем клубного Чемпионата мира становился мадридский «Реал», у которого уже пять трофеев, на два меньше у еще одного испанского клуба «Барселоны».

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