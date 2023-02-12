Швейцарский банк заморозил российские активы почти на $20 млрд 1 12.02.2023, 18:17

Это треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии.

Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на более 19 млрд долларов (17,6 млрд швейцарских франков), что составляет треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии, сообщает газета Sonntags Zeitung.

Из суммы, которую заблокировал банк, только 4,32 млрд принадлежат лицам, которых ранее швейцарские власти включили в санкционный список. Остальные 14,7 млрд долларов касаются лиц, попавших под санкции в других государствах. Кроме этого Credit Suisse заморозил средства российского Центробанка.

Ранее государственный секретариат экономики Швейцарии сообщил о блокировании российских активов на сумму 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Блокировка российских активов произошло в рамках санкций наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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